Вбивство ветерана АТО: друг "Сармата" розповів про його конфлікти з місцевою владою, нардепом та фермерами

31 липня в Бердянську було убито пострілом в спину у дворі власного будинку відомого активіста, учасника АТО Віталія Олешка.

У вбитого бійця АТО Віталія Олешка з позивним "Сармат" були конфлікти з місцевою владою, нардепом та фермерами.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповів побратим загиблого Анатолій Манзюк.

Так, у "Сармата" виник конфлікт із місцевим бізнесменом, депутатом від "Волі народу" Олександром Пономарьовим.

"Так, ми воювали проти нашого місцевого феодала, нардепа Олександра Пономарьова, який продавав неякісне мастило для наших танків, оплачував тітушок для антимайдану. Є фото і відео, як вони збирали автобуси, проплачували і возили їх туди. А конфлікт виник через те, що Пономарьов перекрив прохід до моря людям. Там була зупинка, і люди завжди виходили з автобуса і проходом між базами Пономарьова йшли до моря. А той поставив там паркан. Ми рік із ним судилися, два суди виграли, але останній програли. Подали апеляцію, і буквально через місяць мали знову громаді відсудити цей пляж і покарати Пономарьова. Але бачите, як вийшло", - зазначив Манзюк.

Він додав, що Олешко до війни був успішним бізнесменом, офіційним представником пива "Сармат" у Запорізькій області.

"У нього мільйонні доходи були. Але він все кинув і пішов воювати. Ми часто разом сиділи, пили чай і каву, і він казав:"Пацани, так я міг би поїхати за кордон, купити будинок і почати бізнес. Але я люблю цю країну, я хочу, щоб мої діти жили в нормальній країні". Повернувшись із полону, він продав бізнес, бо той за рік взанепад. Отримав гроші і побудував доньці готель. Хотів, щоб вона була забезпечена, а мені, мовляв, нічого не треба. А потім, коли ми стали діставати владу, то чиновники почали в суди подавати за зриви сесій", - згадує Манзюк.

За його словами, потім почалися репресії проти готелю "Сармата": комісії ходили, підробляли документи.

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"Якраз напередодні, у понеділок, 30 липня, ми в суд ходили. Бердянська влада подала на нього до суду нібито за незаконне будівництво, а самі на засідання не приходили. Бо там були підроблені документи. Ми знаємо, що за всім цим стояв Пономарьов", - каже Манзюк.

Також у Олешка був конфлікт і з фермером. Місцева влада навіть звинувачувала "Сармата" у вимаганні, демонструвала аудіозапис розмови АТОвця. Щоправда, сам військовий завжди казав, що запис неповний.

"Що стосується фермера, то ми всі разом їздили до нього. Він засіяв поля, які вже фактично належали нам. Як відомо, АТОвцям належить 2 га землі, у нас на руках вже були акти на ці землі, щоправда, до кінця ще не затверджені. Земля була зарезервована за нами. А ферме нахабно там сіяв. Ми йому казали, що це наші поля, ти з цього маєш гроші. Ми готові здати тобі їх в оренду або комусь іншому. Хлопцям гроші не завадять. Також фермерами цікавилася прокуратура, мабуть, хотіла з них щось отримати. Ось так і вийшло, що бесіда була записана", - пояснив ситуацію Манзюк.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 31 липня, в Бердянську було убито пострілом в спину у дворі власного будинку відомого активіста, учасника АТО Віталія Олешка.

Поліція затримала п’ятьох підозрюваних у вбивстві. Підозрюваний у вбивстві 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат") є колишнім бійцем батальйону "Торнадо".