В Україні виросла кількість незаконних мігрантів – майже 1,5 тисячі за півроку

Особливо збільшується кількість "нелегалів" серед громадян В’єтнаму.

За перші шість місяців 2018 року прикордонники затримали 1432 незаконних мігрантів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Вже в першому півріччі цього року співробітники Держприкордонслужби зафіксували збільшення виявлених нелегальних мігрантів на 22%", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за аналогічний період минулого року було затримано 1173 особи.

За останні півроку 417 осіб затримали за незаконне перетинання кордону, а 1004 – за порушення правил перебування.

"Одночасно під час заходів прикордонного контролю на державному кордоні у пропуску у в’їзді в нашу країну відмовлено 2 011 потенційним нелегальним мігрантам", – додають прикордонники.

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Особливо збільшується кількість "нелегалів" серед громадян В’єтнаму: за цей рік таких було 129 осіб, а за перше півріччя минулого року – 30.

Крім в’єтнамців найчастіше затримували громадян Іраку, Туреччини, Афганістану, Бангладеш, Марокко, Шрі-Ланки та Індії.

"Найбільше незаконних мігрантів охоронці кордону зупиняли на кордоні зі Словаччиною (141 особа), Польщею (115 осіб), Молдовою (63 особи) та Угорщиною (52 особи)", – зазначають прикордонники.

Раніше голова Держприкордонслужби Петро Цигикал припускав, що Україна може зіткнутися з проблемою різкого збільшення кількості незаконних мігрантів через те, що країни ЄС суттєво посилюють протидію їм.