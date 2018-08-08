В Одесі скасували зустріч з Нобелівським лауреатом Алексієвич через погрози на її адресу

За 4 години до виступу письменниця була внесена в базу даних «Миротворець» нібито за «пропаганду, спрямовану на розпалювання міжнаціональної ворожнечі, і маніпулювання суспільно значущою інформацією» в ході виступу в Брукліні в 2016 році.

В Одесі скасували зустріч з лауреатом Нобелівської премії в галузі літератури Світланою Алексієвич через погрози, що надійшли на її адресу.

Як передає кореспондент УНІАН, творча зустріч з білоруською письменницею була запланована на сьогодні о 20.00 в Зеленому театрі, розташованому в Центральному парку культури та відпочинку ім. Тараса Шевченка.

Вхід був вільним, у театрі зібралося багато людей. Однак перед початком представник організаторів заявила зі сцени, що зустріч не відбудеться, оскільки на адресу Алексієвич почали надходити погрози.

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Організатори також заявили, що сьогодні о 16.00, за 4 години до виступу, Алексієвич була внесена в базу даних «Миротворець» нібито за «пропаганду, спрямовану на розпалювання міжнаціональної ворожнечі, і маніпулювання суспільно значущою інформацією» в ході виступу в Брукліні в 2016 році.

«Численні ЗМІ негайно написали про це. Приблизно о 18:30 Алексієвич була виключена зі списку ресурсу «Миротворець»... Нобелівський лауреат дала зрозуміти, що виступ у такій атмосфері буде для неї некомфортним. Для команди Зеленого Театру також є неприйнятним наражати аудиторію і спікера на будь-якого роду ризики. Діалоги з Алексієвич скасовуються, ми перепрошуємо за завдані незручності», - заявили в театрі.

Для того, щоб Алексієвич могла приїхати до Одеси, був оголошений збір благодійних коштів. У театрі заявили, що пожертвування, зроблені спонсорами для організації безкоштовного виступу, будуть повернуті.

Сама Алексієвич заявила, що звинувачення, які їй висунули в «Миротворці», надумані.

«Цього ніяк не може бути, оскільки моя мати - українка, і народилася я в Україні, і завжди відчувала в собі українську кров. Але заради нашої спільної безпеки, думаю, що сьогоднішньої нашої зустрічі не буде. Ми її скасуємо. Висловлюю усім тим, хто хотів зустрітися зі мною, велику подяку. Я дуже вас люблю, і мені дуже хотілося, щоб сьогоднішній вечір був... », - заявила відома письменниця, наголосивши, що для неї дуже важлива зустріч з Україною.

Сьогоднішній вечір під назвою «Я пишу книгу про любов» передбачав відкрите спілкування з Алексієвич. Планувалося, що на зустрічі можна буде купити книги Нобелівського лауреата в українському перекладі: «У Війни не жіноче обличчя», «Цинкові хлопчики», «Час секонд-хенд» і «Останні свідки».

Довідка УНІАН. Світлана Алексієвич народилася в Україні 31 травня 1948 року. Відома білоруська письменниця, журналіст, сценарист документальних фільмів. Лауреат Нобелівської премії з літератури 2015 року. Найбільшу популярність здобули її книги в жанрі художньо-документальної прози «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время секонд-хенд».