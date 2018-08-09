У Житомирі до 11 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який зґвалтував 13-річну дівчинку

57-річний житель Львівщини зґвалтував неповнолітню у серпні 2017 року.

У Житомирі до 11 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який у минулому році зґвалтував 13-річну дівчинку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Зазначається, що Житомирською місцевою прокуратурою забезпечено публічне обвинувачення за фактом скоєння жителем Львівщини щодо малолітньої особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 153 КК України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом щодо малолітньої із застосуванням насильства).

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«Встановлено, що у серпні 2017 року 57-річний уродженець міста Борислав Львівської області помітив на вулиці Набережній у Житомирі малолітню дівчинку, 2004 року народження, та, маючи злочинний умисел, заманив її подалі від житлових будинків, де вчинив насильницький статевий акт», - йдеться у повідомленні.

6 серпня вироком Богунського районного суду Житомира злочинця визнали винним у скоєнні особливо тяжкого злочину та призначили йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 11 років.

Як повідомляв УНІАН, у липні на Дніпропетровщині нещодавно звільнений з місць позбавлення волі ґвалтівник-педофіл знайшов собі нову жертву. Внаслідок злочинних дій чоловіка 10-річна дівчинка опинилася у лікарні у важкому стані.