Поліція показала фото зниклих дочки, дружини і водія вбитого в Сумах екс-депутата Жука

8 серпня всі троє поїхали до родичів Жука і зникли.

Поліція Сум розшукує зниклих безвісти дружину, доньку та водія застреленного екс-депутата Сумської міськради Анатолія Жука.

Прес-служба поліції Сумської області оприлюднила фото з проханням до громадян знайти зниклих.

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У поліції зазначили, що 8 серпня вдова та донька нещодавно убитого екс-депутата та його водій вирушили автівкою марки Mitsubishi Lancer до родичів, і до цього часу місце перебування всіх трьох залишається невідомим.

Як повідомляв УНІАН, поліція розслідує зникнення сім'ї та водія застреленого екс-депутата Жука як умисне вбивство.

Нагадаємо, 2 серпня в Сумах застрелили колишнього депутата і екс-директора департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради 35-річного Анатолія Жука. У 2014 році він балотувався на посаду Сумського міського голови. Останнім часом був головою громадської організації «Сумчани». Жук помер від двох вогнепальних поранень – у спину в районі серця і в ліву скроню.