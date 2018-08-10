У Польщі судитимуть українку, яка народила й намагалася вбити дитину під час робочої зміни – ЗМІ

Інцидент з українкою мігла статися через те, що люди на заробітках не справляються з психологічним тиском, каже експерт.

У Польщі судитимуть українку, яка народила дитину прямо під час робочої зміни, а потім намагалася вбити немовля.

Дитину вдалося врятувати. А саму українку тепер повинні перевірити психіатри, повідомляє 24 Канал.

Як повідомила в ефірі телеканалу психолог Наталя Кухтіна, така подія могла статися через те, що люди на заробітках не справляються з психологічним тиском, пов'язаним з тим, що ситуація, в якій людина тільки працює і не має поруч рідних є травмуючою.

"Це не життя, а це підміна життя. Життя там, де мама, тато, там, де діти, там, де, наприклад, чоловік – там життя. А тут тільки робота. Це неймовірно складно, неймовірно складно", – заявила психолог.

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За словами Кухтіної, людині, яка планує виїзд за кордон в пошуках заробітків, важливо визначитися з життєвими пріоритетами.

"Люди, які виїжджають в іншу країну, вони, безумовно, почуваються самотніми, вони себе почувають незрозумілими. Не знання мови, не знання законів, не вміння звертатися за допомогою. І дуже часто люди вступають в якісь ось сумнівні, наприклад, відносини або приховують навіть вагітність", – розповіла Кухтіна.

Також, за словами, Кухтіної, неправильною є установка, згідно з якою гроші здатні вирішити всі проблеми.

"Знаєте, не все в житті вимірюється грошима. Але, на превеликий жаль, ось чисто психологічно зараз у людей сформована думка така, причому це вже не думка, це вже установка, це вже стереотип... Якщо у мене будуть гроші, я повирішую всі питання. Ні. Життя, здоров'я, любов за гроші купити неможливо", – резюмувала психолог.