Адвокат про нові фото Сенцова: насправді він виглядає ще гірше

Дінзе зазначив, що тюремна роба приховує впалий живіт і худі ребра Сенцова.

Адвокат незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе заявив, що насправді політв'язень виглядає гірше, ніж на фото, які вчора отримала український омбудсмен Людмила Денисова.

Про це Дінзе розповів в інтерв'ю "Медузи".

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На питання, чи відповідають дійсності надіслані Денисовій фото, адвокат відповів: "Він (омбудсмен Ямало-Ненецького автономного округу Анатолій Сак - УНІАН) сфотографував Олега в тому стані, в якому він знаходиться. Але знімок передає не все — насправді він виглядає ще гірше".

Дінзе зазначив, що тюремна роба приховує впалий живіт і худі ребра Сенцова.

"Його ж не попросили роздягнутися, показати свою статуру; видно, що форма на ньому висить. Ця роба або повнить людину, або висить на ній, як на вішалці. На фото видно, що він досить сильно схуд. Він не показує свою грудну клітку і впалый живіт — це, звичайно, справило б більше враження", - розповів адвокат.

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Як повідомляв УНІАН, 7 серпня в УФСІН Росії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі заявили, що стан здоров'я Сенцова оцінюється російськими лікарями як задовільний. Йому, запевнили у відомстві, призначено та проводиться лікування, спрямоване на підтримку основних функцій органів і систем організму, для недопущення розвитку ускладнень.

При цьому адвокат Дмитро Дінзе, який відвідав режисера в колонії, заявив, що стан Сенцова погіршується. За інформацією адвоката, у Сенцова дуже низький пульс (близько 40 ударів на хвилину) і сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії. Адвокат повідомив, що припиняти голодування політв'язень не планує.

8 серпня сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що її брат майже не встає, а його стан - катастрофічно поганий.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова попросила російську колегу Тетяну Москалькову організувати переведення Сенцова в московський інститут або лікарню, де є фахівці з ендогенного харчування. Також Денисова просить керівника адміністрації Путіна посприяти розгляду клопотання про помилування Сенцова.

Нагадаємо, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцов знаходиться в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.