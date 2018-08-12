У Харкові призначили нового керівника управління патрульної поліції

Попереднього очільника відомства переведено на посаду в.о. заступника начальника ГУ Нацполіції в Кіровоградській області.

У Харкові керівником управління патрульної поліції призначили Разміка Оганісяна.

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Про це УНІАН повідомили в Управлінні патрульної поліції Харкова.

Згідно з повідомленням, 9 серпня начальника управління, старшого лейтенанта поліції Олексія Ніколаєва було призначено тимчасово виконуючим обов'язки заступника начальника Головного Управління Національної поліції в Кіровоградській області за напрямком превентивної діяльності.

Зараз тимчасово виконуючим обов'язки начальника Управління патрульної поліції в Харківській області є лейтенант поліції Размік Оганісян, який до цього обіймав посаду заступника начальника, начальника відділу моніторингу та аналітичного забезпечення УПП в Харківській області.

Довідка УНІАН. Ніколаєв працював начальником УПП в Харкові з середини вересня 2017 року.