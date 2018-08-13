Систематично принижує: в Одесі водій маршрутки нахамив воїну АТО (фото)

За словами учасника АТО, водій маршрутки постійно його принижує.

Учасник військової операції щодо захисту України від російської агресії на Сході України Геннадій Бурлаков поскаржився на водія 232 маршрутки в Одесі, який його систематично принижує.

Про це Бурлаков написав у соціальних мережах, передає місцевий сайт 048.ua.

Ветеран заявив, що регулярно їздить по цьому маршруту і пред'являє посвідчення Учасника бойових дій.

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У відповідь на це саме цей водій постійно підбурює чоловіка, а в останній раз, коли АТОвець фотографував водія, той показав літньому ветерану середній палець:

"Цим автобусом я частенько їжджу по місту. Кожен раз, коли я пред'являю посвідчення УБД, я піддаюся глузуванням цього водія. Спочатку він єхидно запитував, що це мені не за віком, і що таких навіть і показувати не треба. Потім питав як би і йому таке отримати. Я відповів коротко: військкомат, контракт, окопи. - Ні! Це не для мене!» - розповідає учасник АТО.

"Сьогодні в який вже раз голосно на весь автобус став приставати до мене з усякими питаннями на ту ж тему. Моє терпіння лопнуло, і я вирішив його сфотографувати. Фото показує найкраще, як він реагує", - зазначив АТОшник.