В Одесі встановили оригінальну скульптуру кота з вітражного скла (фото, відео)

Скульптура котика з вітражного скла встановлена в рамках проекту «Одеські коти».

Сьогодні в Одесі на острівці посеред ставка в парку Перемоги встановили оригінальну скульптуру кота з вітражного скла.

Як передає кореспондент УНІАН, статую встановлено в рамках проекту «Одеські коти». Автор - майстер Катерина Шелигіна.

Скульптура кота, зроблена у натуральну величину з кольорового скла, прикріплена до великого каменя, розташованого посеред ставу вищеназваного парку, який є популярним місцем відпочинку городян і гостей Одеси.

Як повідомила УНІАН Шелигіна, висота статуї становить 26 сантиметрів.

Як повідомляв УНІАН, проект «Одеські коти» - серія скульптур, розташованих у найнезвичніших місцях Одеси (на дереві, на даху тощо).

Відео: Александр Вельможко

У червні в центрі Одеси, з будівлі Всесвітнього клубу одеситів - з вулиці Маразліївської, невідомі відірвали і викрали скульптуру кота Моріса, що належить сатирикові Михайлу Жванецькому, який є президентом зазначеного клубу.

У липні в центрі міста невідомий зловмисник вкрав скульптуру так званої кішки-геймера, встановлену на початку липня в провулку Маяковського. Автор композиції, що являє собою кота, який грається з планшетом, скульптор Тетяна Штикало.