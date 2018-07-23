У центрі Одеси невідомий викрав скульптуру кішки-геймера

Зловмисника, який відірвав прикріплену до лавки скульптуру, зафіксувала зовнішня відеокамера.

У центрі Одеси невідомий зловмисник вкрав скульптуру так званої кішки-геймера, встановлену в рамках проекту «Одеські коти».

Як передає кореспондент УНІАН, про вчинення злочину в Facebook повідомив підприємець Сергій Рудюк, який профінансував встановлення оригінальної композиції.

«Сьогодні віроломно вкрали о 4 ранку», - написав Рудюк.

Він зазначає, що камера зовнішнього відеоспостереження зафіксувала, як невідомий вмощується на лавку поряд з пам'ятником-котом, потім відриває його і швидко йде.

Композицію було встановлено на початку липня - в провулку Маяковського. Автор композиції, що являє собою кота, який грає з планшетом, скульптор Тетяна Штикало (Одеса).

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Скульптуру, оснащену спеціальною підсвіткою, було виготовлено в натуральну величину й прикріплено до лавки.

За словами автора, прототип пам'ятника - реальна кішка Пушинка, власник якої - співробітник компанії, що спеціалізується на реалізації гаджетів і виступила замовником міні-пам'ятника.

Композицію виготовлено з поліефірної смоли та акрилу. Поруч встановлено табличку: «Пушинка. (Кішка-геймер)». Також вказано автора й матеріал, з якого зроблено скульптуру, створену в рамках проекту «Одеські коти».

Відкриття цієї композиції викликало великий ажіотаж, багато хто хотів сфотографуватися з кішкою або просто посидіти поруч на лавці.

Проект «Одеські коти» - серія скульптур, розташованих у незвичайних місцях Одеси (на дереві, на даху тощо).

Концепція проекту (за принципом вроцлавських гномів) полягає в тому, що скульптурки кішок в натуральну величину - своєрідні застиглі епізоди з повсякденного життя. Приміром, кішка спить, звісивши лапку; п'є воду з фонтану тощо.

Географія розташування скульптурок така: перші 10-20 фігурок - стара частина міста, популярні туристичні маршрути. Наступні фігурки мають з'явитись трохи далі від історичного центру, розширюючи таким чином туристичні маршрути.

Як повідомляв УНІАН, у червні в центрі Одеси, з будівлі Всесвітнього клубу одеситів на вулиці Маразліївській, невідомі відірвали й викрали скульптуру кота Моріса, що належить сатирику Михайлу Жванецькому, який є президентом зазначеного клубу. Скульптуру Моріса було встановлено в рамках «Громадського бюджету».