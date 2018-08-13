У центрі Одеси відкрили меморіальну дошку відомому українському коміку Штепселю

Юхим Березін (псевдонім Штепсель) прославився в комічному дуеті з актором Юрієм Тимошенко (Тарапунька).

У центрі Одеси відкрили меморіальну дошку пам'яті відомого українського артиста Юхима Березіна – знаменитого Штепселя (сценічний псевдонім).

Як передає кореспондент УНІАН, пам'ятний знак відкрито 12 серпня на стіні будинку №29 по вулиці Княжій, де Березін народився і проживав до 1936 року.

Дошка встановлена за ініціативою Всесвітнього клубу одеситів, її автор — Леонід Брук.

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На церемонію прибуло багато людей. Почесними гостями стали син і донька артиста - Анна і Григорій Березіни, а також зять - відомий актор Леонід Каневський (відомий по ролі майора Томіна з культового серіалу «Слідство ведуть знавці», ведучий циклу передач «Слідство вели...»).

Ганна Березина подякувала присутнім за пам'ять про батька і сказала, що відкриття меморіальної дошки – знакова подія і щастя для їх родини.

Як підкреслив Григорій Березін, він вдячний за можливість побачити, що на батьківщині батька увічнена пам'ять про нього.

На меморіальній дошці – портрет артиста, а також напис українською мовою: «В цьому будинку народився та жив до 1936 року народний артист УРСР Березін Юхим Йосипович /Штепсель/. 1919-2004».

Довідка УНІАН. Юхим Березін народився в Одесі в 1919 році, помер в 2004-му в Ізраїлі. Прославився в комічному дуеті з актором Юрієм Тимошенко (псевдонім Тарапунька). Даний акторський тандем – Тарапуньки-Штепселя - був дуже популярний і проіснував понад 40 років.

Поєднання російської та української мов допомагало артистам показати багатогранність гумору. Дует припинив своє існування в 1986 році, після смерті Тимошенко, що стала ударом для сценічного партнера. Березін в кінці 1990-х емігрував з родиною до Ізраїлю.