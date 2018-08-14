На Луганщині п'яний чоловік, повернувшись із заробітків у РФ, познущався над українським прапором

За фактом наруги над державними символами було відкрито кримінальне провадження.

На Луганщині чоловік у стані сильного алкогольного сп'яніння зірвав прапор України з будівлі прокуратури.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури регіону. Згідно з оприлюдненими відомством даними, зловмисник був затриманий відразу ж. Наголошується, що подібні дії він вчинив, повернувшись з заробітків в РФ.

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«Будучи під впливом російської пропаганди та перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, чоловік шляхом пошкодження флагштока зірвав державний прапор з будівлі Марківського відділу Старобільської місцевої прокуратури», − йдеться в повідомленні.

За фактом наруги над державними символами було відкрито кримінальне провадження.

Згідно з українським КК, тепер чоловікові загрожує або штраф у розмірі до 850 гривень, або арешт на півроку, або до трьох років тюремного ув'язнення.

Зараз правопорушника посадили під цілодобовий домашній арешт у вигляді запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, раніше на окуповану частину Донбасу прилетів величезний прапор України.