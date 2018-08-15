У омбудсмена заявили про жорстоке поводження із в'язнями у Лук'янівському СІЗО

В одній із камер на 16 осіб перебували 17 в’язнів, а один із засуджених заявив, що 30 днів йому не надають можливість помитися.

Співробітник Департаменту реалізації національного превентивного механізму Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини виявив у державній установі «Київський слідчий ізолятор» численні факти неналежного поводження з ув’язненими.

Як повідомляє прес-служба офісу омбудсмена, виявлені порушення свідчать про жорстоке чи таке, що принижує гідність, поводження персоналом установи із в’язнями і може бути розцінене як катування.

Зазначається, що порушення були виявлені під час моніторингового візиту до Київського СІЗО.

"У камері № 185, яка розрахована на утримування 16 осіб, на час візиту перебувало 17 в’язнів, ліжка яких розташовані впритул одне до одного, унаслідок чого у в’язнів відсутній особистий простір. Крім того, у зазначеній камері не дотримано рівень штучного освітлення, стіни вкриті грибком, постільні речі - брудні. У камерному приміщенні не встановлено бачка із питною кип’яченою водою, що передбачено відповідною нормою, затвердженою наказом Міністерства юстиції ", - йдеться у повідомленні.

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Також під час візиту встановлено, що в іншій камері - № 296 - на стінах наявна пліснява, відсутня примусова вентиляція приміщення та відсутній бачок з питною кип’яченою водою.

"Засуджений скаржився також на те, що протягом 30 днів адміністрація установи не забезпечує його правом на миття у лазні", - зазначила прес-служба офісу уповноваженої.

При цьому, працівники установи пояснили, що в’язні самостійно облаштовують у камерах засоби для миття, оскільки приміщення лазні понад рік, як вийшло з ладу через затоплення водою.

Разом з тим, під час візиту на території установи між корпусом для тримання жінок, медичною частиною та корпусом для тримання неповнолітніх представник омбудсмена виявив загороджене сміттєзвалище, з якого довго не вивозилось сміття.

"Внаслідок бездіяльності службових осіб установи на території закладу відчувається нестерпний запах гнилих продуктів харчування, а також є загроза виникнення інфекційних захворювань", - додали у прес-службі офісу омбудсмена.

Також повідомляється, що їжа з їдальні установи до корпусу для тримання засуджених доставляється в термосі, який в результаті тривалої експлуатації прийшов в непридатний стан.

"За результатами візиту направлено листи реагування до Міністерства юстиції України та прокуратури Києва", - заявили в Секретаріаті уповноваженої ВР.