Омбудсмен відвідала у Лук'янівському СІЗО ув'язнених екс-бійців "Торнадо"

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що їм потрібна медична допомога.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова відвідала у Лук'янівському СІЗО ув'язнених екс-бійців роти МВС України "Торнадо".

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Як тільки зі ЗМІ стало відомо про події, які відбулися на території Лук'янівського СІЗО 9 серпня, представники офісу Уповноваженого відразу поїхали на місце для з'ясування обставин та проведення перевірки, а також спостерігали за ситуацією всі інші дні", - написала Денісова.

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Крім того, за її словами, представники омбудсмена поїхали у місця, куди етапували інших чотирьох "торнадівців", і прийняли в них заяви, після чого були відкриті провадження для з'ясування ситуації.

"Такі ж заяви ми отримали від тих ув’язнених, хто залишився у Київському СІЗО", - зазначила вона.

"Сьогодні я, як уповноважена Верховної Ради з прав людини зустрілася з усіма причетними і безпосередньо поспілкувалася з кожним, хто нині знаходиться в СІЗО. Ув'язнені мені повідомили, що їм потрібна медична допомога. Я звернулася до слідчих, і ми домовилися, що всю необхідну медичну допомогу буде надано", - заявила омбудсмен.

Вона пояснила, що, зважаючи на скарги ув'язнених на працівників медичної частини слідчого ізолятору, їх оглядатимуть лікарі, яких надасть Київська міськдержадміністрація.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня колишні співробітники роти МВС України «Торнадо», які утримуються в Лук'янівському СІЗО, вчинили спротив під час спроби правоохоронців провести обшуки у їхній камері.

Довідка УНІАН. 7 квітня 2017 року Оболонський районний суд Києва засудив до різних термінів позбавлення волі 12 колишніх бійців розформованої спецроти «Торнадо» ГУ МВС України в Луганській області за скоєння злочинів під час виконання службових обов’язків проти мирного населення в зоні АТО.

Екс-командира роти «Торнадо» Руслана Онищенка засуджено до 11 років позбавлення волі, його колишнього заступника Миколу Цукура - до 9 років, Данила Ляшука - до 10 років ув’язнення. Також їх трьох позбавили спеціальних поліцейських звань.

Іллю Холода засуджено до 9,5 років в’язниці, Анатолія Пломадяле - до 8 років, Максима Глібова, Микиту Куста та Бориса Гульчука – до 9 років. Андрія Демчука суд звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки, одночасно йому змінено арешт на домашній арешт до дня набуття чинності вироку. Микита Свиридовський та Роман Іваш засуджені до умовного терміну покарання на 2 роки і їм так само змінено запобіжний захід на домашній арешт. Юрій Шевченко, який раніше співпрацював зі слідством і частково визнав свою провину, звільнений від відбування покарання з випробувальним умовним терміном на 3 роки.