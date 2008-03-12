У Запоріжжі боржникам за послуги водоканалу перекриють каналізацію

Як повідомив УНІАН начальник Управління запорізького КП "Водоканал" зі збуту Юрій НАЗАРЕНКО, відповідне рішення ухвалене керівництвом комунального підприємства у зв`язку із зростанням заборгованості населення за послуги водоканалу.

"На сьогоднішній день борг населення за водопостачання і водовідведення (тобто послуги каналізації) становить в цілому більш як 40 млн. грн. Враховуючи те, що в структурі доходів КП "Водоканал" - 60% становлять доходи від надання послуг саме населенню, ситуацію можна розцінювати як критичну – що представляє реальну загрозу безперебійній роботі підприємства", - повідомив Ю.НАЗАРЕНКО.

За його словами, при такому рівні платежів КП "Водоканал" не має можливості в повному обсягу розраховуватися з постачальниками, зокрема з "Запоріжобленерго", що може призвести до відключення підприємства від енергозабезпечення.

"У кращому разі будуть відключені адмінбудинки і побутові приміщення, що створить проблеми тільки співробітникам нашого підприємства, в гіршому - насосні станції, що спричинить припинення водопостачання всім споживачам, включаючи населення", - пояснив Ю.НАЗАРЕНКО.

Для недопущення подібної ситуації, за його словами, й прийнято рішення про припинення злісним боржникам надання послуг водовідведення - тобто про перекриття каналізації.

"Є методика, розроблена одним з НДІ Донецька, що дозволяє в багатоповерхових будинках, не заходячи до квартири боржника, перекривати водовідведення тільки йому, не створюючи при цьому незручностей добросовісним платникам", - повідомив Ю.НАЗАРЕНКО, зазначивши, що подібні вибіркові відключення водовідведення КП "Водоканал" планує почати вже наприкінці березня.

"На сьогоднішній день співробітниками підприємства вже складено список неплатників - кандидатів на відключення, а безпосередньо роботи з відключення боржників ми почнемо здійснювати наприкінці березня", - повідомив Ю.НАЗАРЕНКО.