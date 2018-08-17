Міська влада Дніпра розвиватиме програму дитячих муніципальних таборів – Філатов

У Дніпрі до прийдешнього Дня Незалежності України для відпочивальників табору «Діти Дніпра» влаштували військово-патріотичну гру. Організувати її допомогло комунальне підприємство міськради «Патріот», у якому працюють здебільшого волонтери та демобілізовані бійці. Робота КП – військово-патріотичне виховання молоді.

«Ми хочемо об’єднати ці два проекти: модулі, які використовуються для військово-патріотичного виховання молоді, запровадити, зокрема, у наших безкоштовних муніципальних таборах. Все – у формі гри, як подобається дітям. Ми маємо передати дітям гордість за країну. Жодної воєнщини. Це буде вигідним обміном між різними соціальними програмами, котрі реалізує мерія», – зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов під час відвідання табору «Діти Дніпра».

За умовами патріотичної гри, школярі виконали низку завдань на п’яти локаціях. Серед них: перетягування линви (каната), подолання туристично-спортивної смуги перешкод, а ще – вправи з метання штучних гранат у ціль, робота з так званим мінним полем та стрільба з лука.

Основні вимоги гри – швидкість та дотримання норм безпеки. За змаганнями стежили медичні працівники.

Серед гостей патріотичного вечора – головний командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош.

«Ми дивимося на майбутнє покоління українців. Зараз, в умовах війни, військово-патріотичне виховання є дуже важливим. Ваше комунальне дніпровське підприємство «Патріот», яке цим займається, робить все доволі ефективно. Діти задоволені, дружні, веселі. Так воно і має відбуватися», – сказав Дмитро Ярош.

Водночас очільник Дніпра Борис Філатов наголосив, що програма дитячих муніципальних таборів у Дніпрі розвиватиметься й надалі. Нині робота триває не лише у сфері ідеологічного та ігрового наповнення. Іще один пріоритет – поліпшення якості відпочинку. Так, у таборі «Діти Дніпра» реконструювали басейн. До наступного сезону також планують продовжити ремонтні роботи на території дитячої бази відпочинку.

Загалом за чотири роки існування проекту у муніципальному таборі «Діти Дніпра» літні канікули провели майже 15,5 тис. дітей. Цього року у таборі відпочинуть загалом 3,6 тис. маленьких дніпрян.