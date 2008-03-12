Бойко стверджує, що 6 березня Нафтогаз підписав контракт на газ по $321

Міністр палива і енергетики в опозиційному уряді Юрій БОЙКО заявляє про наявність контракту між «Нафтогазом України» і «РосУкрЕнерго» на постачання 1,5 млрд. кубометрів газу в січні-лютому цього року за ціною 321 долар за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після засідання опозиційного уряду.

Він продемонстрував журналістам нібито контракт між «Нафтогазом України» і «РосУкрЕнерго», який датовано 6 березня цього року. При цьому в контракті з боку «Нафтогазу України» стоїть підпис першого заступника голови правління компанії Ігоря ДІДЕНКА.

За словами Ю.БОЙКА, такий контракт є дуже небезпечним прецедентом, оскільки може свідчити про те, що така сама ціна буде встановлена на газ для України і надалі.

Також він назвав ще одним тривожним сигналом заяву кількох середньоазіатських компаній про намір поставляти газ до України за європейськими цінами.

На думку Ю.БОЙКА, така реакція може бути відповіддю на «переможну» заяву представників української влади за результатами переговорів про поставки газу з Росією.

Він зазначив, що на даний момент відсутня будь-яка координація між гілками влади при веденні газових переговорів, що значно погіршує позицію України.

Ю.БОЙКО також висловив думку, що відразу кілька візитів прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Брюсселя свідчать про її намір заручитися підтримкою західних країн на майбутніх президентських виборах. За його словами, це робиться в обмін на пільговий режим приватизації українських підприємств для західних компаній.

«Прем`єр-міністр, намагаючись заручитися підтримкою на президентських виборах, готова покласти українську економіку заради підтримки європейськими країнами», - сказав Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня газета “Коммерсант-Украина” розповсюдила інформацію, що Україна погодилася з тим, що ціна російського газу, спожитого в січні-лютому 2008 року, становитиме 321 долар за тисячу кубометрів. Видання посилалося на договір, нібито підписаний 6 березня заступником голови правління НАК "Нафтогаз України" І.ДІДЕНКОМ, а також виконавчими директорами RosUkrEnergo Дмитром ГЛЕБКОМ і Костянтином ЧУЙЧЕНКОМ (член правління "Газпрому"), який є у розпорядженні “Коммерсанта”.

Коментуючи цю інформацію, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що це говорить про те, що її побоювання відносно ціни на газ були небезпідставні. «…Йдуть інші команди, йдуть інші переговорні процеси. І я, безумовно, розберуся, чи є якісь підписані документи за ціною 314 або 321 долар. І, безумовно, уряд не допустить підписання таких угод», - сказала вона.