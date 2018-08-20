У ВККС хочуть «закрити» співбесіди з претендентами на посади суддів

У комісії вважають, що відкритість процедури відбору та призначення суддів призводить до дискредитації судової системи, а також до нападів на суддів з корисливих мотивів.

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів розглядають можливість припинити практику проведення співбесід з претендентами на посади суддів у відкритому режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, на присвяченому ходу судової реформи “круглому столі” голова ВККС Сергій Козьяков зауважив, що процедура добору суддів в Україні є безпрецедентно відкритою, і в багатьох випадках ця прозорість може зашкодити суддям.

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“Наприклад, під час співбесіди з кандидатом у судді або суддею з’ясовуються якісь негативні факти про нього чи про його майно. Це стає загально відомим. А згодом суддя дає пояснення, що його майно набуде законно. Або виявляється, що нерухомість, яку приписували судді, належить його однофамільцю. І коли ця інформація вже оприлюднена, то уявіть себе на місці цієї людини. Такого суддю можуть оголосити недоброчесним”, - сказав Козьяков журналістам після заходу.

Також він додав, що відкритість процедури добору суддів призводить до того, що “проблеми, які виникають у одного судді, переносяться на всю судову систему”.

Окрім того, Козьяков додав, що відкритість процедури співбесіди завдає шкоди суддям-переселенцям з окупованих територій.

“У цих суддів залишилось майно на тих територіях, там живуть їхні родичі. І вже в цьому році, реагуючи на прохання цих суддів, ми проводили з ними співбесіду в закритому режимі. Таких суддів є близько 200, які переїхали з тимчасово окупованих територій”, - сказав голова ВККС.