Одіозний сербський режисер прилетів до окупованого Криму

Сербський режисер Емир Кустуриця вже приїжджав в окупований Крим 23 липня 2017 року, за що потрапив в базу українського сайту «Миротворець».

Сербський режисер і музикант Емір Кустуриця 22 серпня прибув у анексований Крим.

Як повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на місцеві ЗМІ, він прилетів в аеропорт «Сімферополь».

Разом зі своєю фолк-рок-групою The No Smoking Orchestra Кустуриця 22 серпня дасть концерт у концертному залі «Ювілейний» в Ялті.

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Сербський режисер 23 липня 2017 року приїжджав в окупований Крим і потрапив в базу українського сайту «Миротворець» за «свідоме порушення державного кордону України; заперечення російської агресії; участь в легалізації анексії Криму і незаконну гастрольну діяльність на території півострова».

Раніше Кустуриця заявив, що не боїться можливого введення санкцій щодо своєї персони за виступ в Криму. Він вважає російську анексію Криму природним, «органічним процесом».

Після анексії Росією Криму і під час війни на Донбасі сербський кінорежисер, дворазовий лауреат Каннського фестивалю, музикант Емір Кустуриця неодноразово підтримував дії Кремля. У відповідь на це в Києві скасували концерт з його участю.

Іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями до окупованого Росією Криму через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство. Деякі з артистів, які виступили на анексованій території або висловилися на підтримку російської анексії Криму, позбулися можливості виступати на материковій Україні.