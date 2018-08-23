"Її стає дедалі більше і більше": Порошенко розповів про розвиток української мови

Глава держави наголосив, що протягом свого президентства він разом з парламентом та урядом втілює послідовну стратегію підтримки української мови.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що до української мови повертаються ті, хто колись від неї відійшов, і опановують ті, хто раніше не знав.

Про це він сказав під час урочистої церемонії підняття Державного прапора України у Дніпрі, повідомили у прес-службі глави держави.

Читайте такожПарад на День Незалежності 2018: що покажуть українцям і коли дивитися

Порошенко наголосив, що протягом свого президентства він разом з парламентом та урядом втілює послідовну стратегію підтримки української мови. «Її стає дедалі більше і більше. Вона наповнює собою радіо, телебачення, кінематограф, книгарні. Про те, що чотири роки тому, ми навіть мріяти не могли. До мови повертаються ті, хто колись від неї відійшов. Її опановують ті, хто раніше не знав. Радіючи цим позитивним змінам, я хотів би щиро подякувати російськомовним громадянам України за розуміння і сприйняття наших зусиль із розвитку державної мови», - зазначив президент.

«Ми всі – патріоти України, лише про любов до неї кожен промовляє своєю рідною мовою», - сказав Порошенко. Він зауважив, що днями соціологи оприлюднили дані опитування, яке «тішить і приємно вражає показниками патріотизму українців та гордістю за своє українське громадянство».

«Це точно, чого не очікував побачити ворог», - підкреслив президент та додав, що дані соціології «лише підтверджують те, що ми душею відчуваємо в повсякденному житті, будуючи нову країну та захищаючи Україну від агресора».