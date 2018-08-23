Прикордонники провели в Києві флешмоб з нагоди Дня Державного Прапора (фоторепортаж)

В ході виконання плац-параду його учасники відобразили державні символи України і контур нашої держави, в центрі якого майорів державний прапор України.

Сьогодні, 23 серпня, на Софійській площі з нагоди Дня Державного Прапора України відбувся патріотичний видовищний флешмоб парадного розрахунку Держприкордонслужби.

Курсанти Національної академії прикордонного відомства, у День Незалежності підуть на параді військ, продемонстрували захоплюючt і вражаюче дійство. Разом з ними виступили артисти Академічного ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної служби України, повідомляє прес-служба ДПСУ.

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В ході виконання плац-параду його учасники відобразили державні символи України і контур нашої держави, в центрі якого майорів державний прапор України, а також разом з глядачами дійства виконали Гімн України.

З ініціативою проведення цього флешмобу виступили самі курсанти вищого прикордонного навчального закладу, щоб продемонструвати українському народові військову підготовку.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі на висоту понад 70 метрів підняли український прапор-рекордсмен.