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Син Софії Ротару відмовився коментувати стан артистки

14:41, 26 серпня 2018
Суспільство
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Ротару стало погано під час корпоративу / Instagram

Він також порадив звернувся до піар-директора Ротару.

Концертний директор Ротару, в свою чергу, повідомив телеканалу, що 25 серпня співачка виступала на корпоративному заході в Уфі.

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Теги: #ювілей Софії Ротару