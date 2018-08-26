Син Софії Ротару відмовився коментувати стан артистки
14:41, 26 серпня 2018Суспільство
12 0
Він також порадив звернувся до піар-директора Ротару.
Ротару стало погано під час корпоративу / Instagram
Син Софії Ротару Руслан заявив, що не буде докладно коментувати госпіталізацію співачки в Уфі, передає «П'ятий канал».
Він також порадив звернувся до піар-директора Ротару.
Концертний директор Ротару, в свою чергу, повідомив телеканалу, що 25 серпня співачка виступала на корпоративному заході в Уфі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter