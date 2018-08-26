Син Софії Ротару відмовився коментувати стан артистки

Він також порадив звернувся до піар-директора Ротару.

Син Софії Ротару Руслан заявив, що не буде докладно коментувати госпіталізацію співачки в Уфі, передає «П'ятий канал». Він також порадив звернувся до піар-директора Ротару. Концертний директор Ротару, в свою чергу, повідомив телеканалу, що 25 серпня співачка виступала на корпоративному заході в Уфі.

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