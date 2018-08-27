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В окупованому Сімферополі українську пісню "Я не здамся без бою" привітали гучними оплесками (відео)

12:23, 27 серпня 2018
Суспільство
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Музиканти зіграли &quot;Я не здамся без бою&quot; / скріншот

Відповідне відео на своїй сторінці у Twitter оприлюднив Ельдар Алієв.

«Окупований Крим. Центр Сімферополя - грає українська пісня групи «Океан Ельзи» - я не здамся без бою», – йдеться в повідомленні.

Навколо музикантів зібралося чимало слухачів, які привітали виконання пісні гучними оплесками.

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Теги: #Крим#Океан Ельзи