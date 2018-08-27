В окупованому Сімферополі українську пісню "Я не здамся без бою" привітали гучними оплесками (відео)

Навколо музикантів зібралося чимало слухачів, які привітали виконання пісні гучними оплесками.

У центрі окупованого Сімферополя вуличні музиканти зіграли українську пісню гурту «Океан Ельзи» – «Я не здамся без бою».

Відповідне відео на своїй сторінці у Twitter оприлюднив Ельдар Алієв.

«Окупований Крим. Центр Сімферополя - грає українська пісня групи «Океан Ельзи» - я не здамся без бою», – йдеться в повідомленні.

Навколо музикантів зібралося чимало слухачів, які привітали виконання пісні гучними оплесками.