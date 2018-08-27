В окупованому Сімферополі українську пісню "Я не здамся без бою" привітали гучними оплесками (відео)
12:23, 27 серпня 2018Суспільство
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Навколо музикантів зібралося чимало слухачів, які привітали виконання пісні гучними оплесками.
Музиканти зіграли "Я не здамся без бою" / скріншот
У центрі окупованого Сімферополя вуличні музиканти зіграли українську пісню гурту «Океан Ельзи» – «Я не здамся без бою».
Відповідне відео на своїй сторінці у Twitter оприлюднив Ельдар Алієв.
«Окупований Крим. Центр Сімферополя - грає українська пісня групи «Океан Ельзи» - я не здамся без бою», – йдеться в повідомленні.
Навколо музикантів зібралося чимало слухачів, які привітали виконання пісні гучними оплесками.
Оккупированный Крым. Центр Симферополя - играет украинская песня группы «Океан Эльзы » - я не сдамся без бою. pic.twitter.com/yWc3HMSisS— Aliev Eldar (@aliev_aliev) 26 серпня 2018 р.
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