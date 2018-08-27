Курсант-романтик зробив пропозицію коханій на параді до Дня Незалежності (фото, відео)

Для дівчини, що приїхала підтримати свого хлопця, освідчення виявилося повною несподіванкою.

В День Незалежності України учасник святкового параду В’ячеслав Короткий зробив на головній вулиці Києва пропозицію руки і серця своїй коханій. Про це у Facebook повідомляє прес-служба ДПСУ.

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«На головному святі України на головній вулиці Києва учасник параду Незалежності курсант-прикордонник В’ячеслав Короткий зробив пропозицію руки і серця своїй коханій – Тетяні Федорчук», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для дівчини, що приїхала підтримати свого хлопця, освідчення виявилося повною несподіванкою.

«Емоцій додала святкова атмосфера, заохочувальні оплески і спів учасників параду. А також букет, який вручив цілий генерал – ректор академії прикордонної служби. Хіба могла Тетяна в такій обстановці сказати щось інше, окрім «ТАК!». Бажаємо молодій парі щасливої долі і багато позитивних вражень!», - підсумували в ДПСУ.

Нагадаємо, 24 серпня в Києві відбувся парад з нагоди Дня Незалежності України. В параді взяли 4,5 тис. українських військовослужбовців, а також ветерани війни на Донбасі та військові з 18 країн-партнерів України. Після цього парадними розрахунками проїхали близько 250 одиниць військової техніки.

Вперше після досить тривалої перерви у параді взяла участь військова авіація.