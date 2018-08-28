Сусіди батьків Вадима Тітушка не бачили його вже чотири місяці

Місцеві мешканці описали Вадима як "порядного та вихованого хлопця".

Вадим Тітушко, якого оголосили в розшук за розбій, вже декілька місяців не з’являвся вдома у своїх батьків.

Про це повідомляє ТСН. Зазначається, що хлопця шукає не лише поліція, а й журналісти.

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За останні кілька років Тітушко, як стверджується, заснував дві компанії: ТОВ "Євростандартгаз", яка згодом закрилася, та охоронну фірму, яка має ліцензію МВС і зареєстрована у Білій Церкві.

«Офіс» фірми Тітушка розташований на останньому поверсі звичайної хрущовки, але у квартирі нікого немає. Сусідка стверджує, що жодного офісу там не немає. Натомість живуть батьки Вадима.

Мобільний телефон Тітушка вмикає переадресацію, а сусіди не приховують роздратування.

"Його вже місяці чотири тут немає", - заявляють вони.

Місцеві мешканці описали Вадима Тітушка як порядного та вихованого хлопця.

Нагадаємо, правоохоронці оголосили у розшук Вадима Тітушка, чиє ім’я після подій 2013-2014 року стало власною назвою та символізує агресивних провокаторів-маргіналів.

Він підозрюється у здійсненні розбійних нападів у складі організованої групи з метою пограбування.