Бойовики всю ніч обстрілювали сили АТО, в небі над Маріуполем активізувалися безпілотники

У зоні АТО з 21.10 і до 06.00 бойовики продовжували здійснювати збройні провокації - застосовуючи стрілецьку зброєю, гранатомети та реактивну артилерію.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Так, цієї ночі в районі Ольховатки незаконні збройні формування відкрили вогонь по українським воїнам із реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град". Поблизу Нікішино бандити застосували гранатомети", - йдеться у повідомленні.

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Також бойовики зі стрілецької зброї обстріляли українських військових в районі населених пунктів Сокольники, Опитне, Кримське, Піски, Дебальцево та новий термінал Донецького аеропорту. Деякі населені пункти було обстріляно декілька разів.

У штабі зазначили, що в районі Маріуполя активізувалися безпілотники противника. Зокрема, з 17.50 до 22.17 вони тричі з’являлися у небі над Маріуполем.