Цього року з охопленої війною Сирії повернулись 19 українців

Сьогодні почесному генеральному консулу України в Сирії вручили нагрудний знак «За відданість дипломатичній службі».

У 2018 році до України повернулося 19 українських громадян, які перебували на території охопленої війною Сирії.

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Як йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України, сьогодні державний секретар Андрій Заяць та директор Департаменту консульської служби Сергій Погорельцев вручили нагрудний знак «За відданість дипломатичній службі» почесному генеральному консулу України в Сирійській Арабській Республіці Тамеру Аль-Тунсі.

"Під час вручення нагороди Тамеру Аль-Тунсі було висловлено вдячність за його вагомий особистий внесок у справу захисту прав і законних інтересів громадян України в Сирії, зокрема забезпечення евакуації громадян України на Батьківщину, в умовах що загрожували їх життю під час військового конфлікту на території САР. Лише поточного року завдяки його зусиллям 19 громадян нашої країни повернулись в Україну", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що Аль-Тунсі відомий своєю благодійною діяльністю в Україні, опікується Будинком дитини в Одесі, співпрацює з благодійним фондом «З теплом у серці» у Києві, бере активну участь у популяризації історичної спадщини і сучасних досягнень України.

Раніше повідомлялось, що РФ розвернула в Середземному морі десять кораблів і два підводні човни, це найпотужніше російське угруповання у регіоні з початку операції в Сирії.