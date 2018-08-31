Справа зі збиттям дівчинки на смерть водієм Hummer у Києві: відвели одного із суддів

Захист просив про відвід одного із суддів колегії через те, що він нібито має родинний зв’язок із представниками слідчої групи.

Апеляційний суд Києва задовольнив прохання захисту про відвід судді у справі водія Hummer Кирила Островського, який збив на смерть 10-річну дівчинку на пішохідному переході у Києві.

Про це "Українській правді" повідомила адвокат Островського Анна Литвин.

"Справу передали на авторозподіл", - сказала вона.

За її твердженнями, захист просив про відвід одного із суддів колегії через те, що він нібито має родинний зв’язок із представниками слідчої групи.

Судове засідання відбулось без представників прокуратури. За словами адвоката, вони не дочекалися прокурорів.

Литвин сказала, що через відвід судді невідома дата наступного судового засідання. Крім того, скоро закінчується термін тримання під вартою Островського (21 вересня – УП).

За словами адвоката, якщо до закінчення цього не оберуть нового суддю, тоді захист подаватиме скаргу на обрання запобіжного заходу до суду першої інстанції.

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Як повідомлялося, увечері 24 липні на бульварі Лесі Українки у Києві водій позашляховика Кирило Островський на пішохідному переході збив насмерть 10-річну дитину і намагався втекти.

Водію Hummer, екс-боксеру Кирилу Островському, повідомили про підозру у ч. 2 ст. 286 ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами") КК України.

Пізніше йому також повідомили про підозру за ч. 1 ст. 135 (завідоме залишення без допомоги особи) КК України.

26 липня водія арештували на 2 місяці до 21 вересня.

За попередньою інформацією, драгер не виявив алкогольного сп’яніння у водія Hummer Островського.

В Островського примусово взяли біологічні зразки на аналіз.