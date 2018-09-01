Пропускні пункти на Донбасі запрацювали в штатному режимі - представник омбудсмена

Пропускати через КПВВ з боку окупованої території Донецької області почали після втручання Денісової і Геращенко.

Громадян через контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) з боку тимчасово окупованої території Донецької області стали пропускати після втручання українського омбудсмена Людмили Денісової і представника України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірини Геращенко.

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Про це представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський написав у Facebook. «На КПВВ Майорськ сьогодні пройшло 2508 осіб і 463 транспортних засоби - це в 10 разів менше, ніж проходить зазвичай людей у вихідні дні. Це через блокування з боку «ДНР», - написав він.

За інформацією Лисянського, пропускати через КПВВ з боку окупованої території Донецької області почали після втручання Денісової і Геращенко.

«Арешти та затримання в «ДНР» тривають», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці на КПВВ в межах Донецької області рух громадян відбувався лише в напрямку тимчасово окупованої території.

Громадяни, які прямували через лінію розмежування і повернулися на КПВВ, повідомляли прикордонникам, що російсько-окупаційні війська здійснюють вибірковий пропуск тільки в напрямку ТОТУ і повністю відмовляють у виїзді на територію, підконтрольну українській владі.

Вранці Геращенко повідомила, що направила координаторам ОБСЄ в Тристоронній контактній групі і гуманітарної підгрупі Мартіну Сайдіку і Тоні Фрішу листи з проханням негайно звернутися до терористів «ДНР», щоб вони розблокувати роботу КПВВ.

Після обіду бойовики почали вибірково пропускати людей і авто на контрольовану територію.

Також Лисянський повідомляв, що після вбивства вчора в Донецьку ватажка терористів «ДНР» Олександра Захарченка з тимчасово окупованої території Донецької області не випускають людей ні до РФ, ні на тимчасово окуповану територію Луганської області.