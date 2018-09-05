"Хімічна атака" в Криму: загрози життю населення Херсонської області немає

В окупованому Криму з початком навчального року почалася масова евакуація дітей через виявлення токсичних хімічних речовин в повітрі.

Загрози життю населення Херсонської області через хімічний викид на заводі "Кримський титан" немає.

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих території Юрій Гримчак, передає "112 Україна".

"Що стосується території Херсонської області, вчора було засідання надзвичайної комісії, були проаналізовані всі дані, в тому числі про наших прикордонників. Є речовини, яких раніше не було в повітрі, зараз вони з'явилися... концентрація речовини в повітрі менша, ніж небезпечна. Тому на сьогоднішній день на нашій території загрози життю населенню і будь-якої іншої немає", - запевнив він.

За даними Гримчака, в окупованому Криму з початком навчального року почалася масова евакуація дітей через виявлення токсичних хімічних речовин в повітрі.

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"Що стосується "Кримського титану", ситуація склалася серйозна, вже 2-3 тижні тому, коли вперше були зафіксовані такі прояви, як іржавіння металевих приладів, у тому числі в квартирах людей, утруднення дихання і так далі. Я не знаю, чи треба там вводити надзвичайний стан, дітей все-таки почали евакуювати, тому що були проблеми під час 1 вересня. Їх вивели на лінійки і було багато скарг", - розповів заступник міністра.

Також він нагадав, що прокуратура АР Криму в 2017 році відкрила кримінальне провадження щодо порушення екологічного законодавства заводом "Титан" в Криму.

"Ще в минулому році прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження щодо порушення екологічного законодавства саме цим підприємством на окупованій території. І Мінекології, і наше міністерство попереджали, що можливі серйозні наслідки", - підсумував заступник міністра з питань тимчасово окупованих території Юрій Гримчак.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 23 на 24 серпня на півночі Криму стався викид невідомої речовини. Постраждали жителі Армянська і села Перекоп – в їх будинках і квартирах липкою вкрилися іржею металеві предмети, а на городах пропав урожай.

Жителі скаржаться на отруєне хімікатами повітря, а в соцмережах публікують фотографії, на яких видно, що в зоні лиха практично вимерла рослинність. Встановлено, що викид відбувся на окупованому заводі «Титан». Окупанти вирішили зупинити роботу заводу на два тижні. З Армянська евакуювали дітей.