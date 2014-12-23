Ірландський фотограф розповів про тісний світ донецьких бункерів

Про це йдеться в розповіді ірландського фотографа Роса МакДоннела, опублікованій журналом Time, який цитує Дзеркало тижня.

Макдоннел, який довгий час провів в бункерах на Сході України, розповів, що донеччани, які не мають можливості залишити свій небезпечний регіон, ховаються від війни в бункерах, побудованих за часів Холодної війни і розрахованих на виживання в умовах ядерного конфлікту.

"Люди об'єднуються в певні спільноти. Однак вони не люблять один одного, це вимушене співробітництво. Ніхто не хоче жити в бункері з іншими", - розповів МакДоннел.

Читайте такожНа сході України розгортається міжнародний збройний конфлікт - Amnesty InternationalЗа словами фотографа, донеччани більше не думають про політику і про сторони конфлікту. Вони зосереджені лише на власному виживанні.

"Все, на чому вони можуть концентруватися, - це їхнє оточення в даний час і щоденне харчування. Я думаю, це саме та картинка, яка відображає реальність там зараз - дуже маленький світ, який їх оточує", - сказав фотограф.

МакДоннел також додав, що радянський бункер обклеєний плакатами часів СРСР із зображеннями російських солдатів.

"Це радянське минуле постійно їх оточує. Психологічно важко перебувати в таких умовах постійно", - сказав фотограф.

Раніше німецьке видання Die Zeit писало, що жителі Іловайська "ДНР" виживають серед руїн без допомоги Росії. 25-річний Андрій показав німецьким журналістам свій колишній будинок і двір. В саду вціліли лише два дерева - горіх і абрикос. Двір перекопаний траншеями, в яких ховалися українські солдати. А від будинку залишилися тільки зовнішні стіни, які руйнуються від поштовху.

"Треба все починати з нуля", - каже Андрій, при цьому додає, що не знає, де взяти гроші на відновлення і сили.