Другий "чорнобиль": на Херсонщині госпіталізували 15 дітей з підозрою на отруєння через викиди на заводі в Криму (відео)
Хімічна отрута з окупованого Криму дісталася материкової України. 15 дітей із підозрою на отруєння шпиталізували до Херсонської обласної лікарні.
У всіх – однакові симптоми – слизотеча, ларингіт. Припускають, що діти отруїлися від викидів із заводу "Кримський титан". Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.
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Від підприємства вже другий тиждень потерпають жителі Армянська у Криму. Там люди масово звертаються до лікарів зі скаргами на печіння в очах, носоглотці, нудоту. Авто, побутові прилади, меблі та дитячі майданчики взялися іржею та сіро-зеленим нальотом.
Завод нібито призупинили. Утім, по трубах добре видно, що він працює.
Під адмінкордон вже виїхала обласна та міністерська комісія з Києва, нині там досліджують повітря, ґрунт та воду на вміст сірчаної кислоти з "Титану".
У Криму впродовж двох днів провели масову евакуацію дітей з Армянська. Утім, окупаційна влада екологічної катастрофи в Криму не визнає. Через це до ООН вже звернулася омбудсмен України Людмила Денісова.
Тим часом українська розвідка повідомила, що викид небезпечної речовини в Криму міг статися через влучання снарядів російських військових.