Усі гранти роздано: 83 кращих бізнес-проекти буде реалізовано в селах України

Понад 4 млн грн отримали переможці конкурсу «Село: Кроки до розвитку» від компанії МХП з 5 регіонів України — Черкаської, Вінницької, Івано-Франківської, Тернопільської та Дніпропетровської областей. Цьогоріч кожен учасник, який гідно представив свій бізнес-план і отримав підтримку журі, отримав по 50 тис. грн на започаткування власної справи або ж на розвиток вже діючого бізнесу в сільській місцевості.

Цьогорічний конкурс відрізнявся від минулорічних своєю масштабністю, адже у 2018 році розширилася географія його проведення із двох до п’яти регіонів, сума фінансової допомоги зросла із 40 до 50 тис. грн, а також майже вдвічі збільшилася кількість грантів. Якщо у 2016 році їх було всього 10 у трьох районах Черкаської області, у 2017 році вже 45 переможців отримали фінансову допомогу від МХП з Черкащини і Вінниччини, то цьогоріч наполегливих та ініціативних щасливчиків, які отримали кошти на розвиток власної справи, уже 83. У всіх районах, де проводився конкурс, діють підприємства холдингу. Тож на цих територіях МХП уже плідно співпрацює з громадами і є їх надійним соціальним партнером у вирішенні важливих ініціатив.

Наша головна мета — відродити села і стримати трудову міграцію сільських мешканців до міст і за кордон. Довгі роки звідти масово виїжджала молодь. Усе тому, що в людей не було підтримки і стимулу розвивати щось у себе в селі, в районі. Ми даємо ініціативним людям інструменти для цього, — запевнив Дмитро Камбулов, радник голови правління МХП.

Агрохолдинг став ініціатором проведення конкурсу та його інвестором. Важливу підтримку для його організації і проведення надали місцева влада та громадські організації. Так, уже третій рік поспіль надійним партнером МХП на Черкащині є ЧОГО «Ресурсний центр АНГО» та його виконавчий директор Анатолій Рекун. На Вінниччині провести конкурс та відібрати кращі бізнес-проекти агрохолдингу допомагає ГО «ВОО «Спілка підприємців «Стіна» та її очільник Олександр Печалін. Цьогоріч до співпраці з МХП та проведення конкурсу на Івано-Франківщині та Тернопільщині долучився Громадський центр «Еталон» на чолі з Лесею Аронець, а партнером проекту на Дніпропетровщині стала ГО «Фонд «Професійний розвиток» та голова фонду Олена Кравченко. Спільно з партнерами МХП перед проведенням конкурсу проводив навчальні семінари в районних центрах кожного з районів, які відвідали 572 осіб, що полегшило завдання підприємцям-початківцям з написанням бізнес-плану.

Максим Кравченко, співробітник ГО «Фонд «Професійний розвиток», зазначив, що в громадської організації, яку він представляє, є великий досвід роботи з міжнародними інвесторами. А ось з українським партнером довелося співпрацювати вперше Це означає, що і в нашій країні великий бізнес готовий підтримати простих людей, простягнути їм руку допомоги. Цю підтримку зможуть відчути переможці конкурсу «Село: Кроки до розвитку», у кожного з яких є цікавий, а головне — соціально важливий бізнес-проект.

Як показує практика, конкурс дає добрі плоди, про що свідчить кількість заявок від населення і перспективних бізнес-планів, які розвивають потенціал сільських місцевостей і нові напрямки підприємництва.

Наш проект передбачає підтримку підприємців-початківців сільської місцевості. Хтось мав лише ідею, інші вже заснували бізнес і потребували вдосконалення чи розширення своїх потужностей. Але всі проекти спрямовані на розбудову села, тож будемо сподіватися, що спільними зусиллями досягнемо важливої мети. Для нас важливі успіхи активних та ініціативних людей у громадах, — сказала Вікторія Нагірняк, керівник напряму «Корпоративна соціальна відповідальність МХП».

На Черкащині власні бізнес-проекти на розгляд журі подали 55 осіб, з яких 28 було визнано найбільш перспективними і нагороджено грантами, що на три гранти більше, ніж було заплановано. Серед них як тваринництво, рослинництво, сфера послуг, так і розвиток бджільництва, чим здавна славився Черкаський край, а також равликова ферма.

Прикметним є те, що конкурс грантів від МХП, який було започатковано саме на Черкащині, щороку розширює свою територію і вже охоплює п’ять областей. А значить, українське село має перспективи розвитку і процвітання, — зазначив Анатолій Рекун, директор Ресурсного центру АНГО, який є незмінним партнером конкурсу.

Не менш багатою на креативних та заповзятих земляків виявилася й Вінниччина. Тут із 62 бізнес-планів, поданих на конкурс, було відібрано 32 переможних замість 30 запланованих, адже вдалих проектів виявилося більше. Це й розвиток фотографії, і квітникарство, і проекти з впровадження інноваційних технологій.

Західні регіони теж були творчими у своїх ініціативах. Сім бізнес-планів жителів Тернопільської області та 10 — Івано-Франківської отримали сертифікати на грантову допомогу задля розвитку власного бізнесу. Журі визначило найбільш перспективні бізнес-ініціативи, які сприятимуть розвитку краю.

Цьогоріч у тренінговій програмі взяли участь 175 учасників із Івано-Франківської та Тернопільської областей. На конкурс надійшло 22 проекти, з них 17 отримали підтримку, — розповідає Леся Аронець, голова правління громадської організації «Громадський центр «Еталон»». — Конкурс проводиться вперше в цих областях. Страх не давав багатьом людям розкрити свої можливості. Загалом до фіналу пройшли по три райони із Тернопільщини та Івано-Франківщини. Ми побачили потребу в навчанні фінансовій грамотності мешканців сільської місцевості. Зрештою, проект доводить, що можна не шукати життя за кордоном, а працювати тут. Переможці конкурсу — це пілігрими в малому бізнесі.

Серед проектів у Петриківському районі, де цьогоріч вперше проводився конкурс, було обрано 6 найбільш корисних не лише задля отримання прибутку, а й задля розвитку Дніпропетровщини як туристичного краю, який здавна славився петриківським розписом. Більшість проектів спрямовані саме на розвиток туризму в регіоні. Це й надання послуг для проживання та активного дозвілля гостей району, й інтернет-магазин місцевих сувенірів, і навіть пейнтбольний клуб. Організатори переконані, що це — тільки перші кроки місцевих мешканців. Наступного року очікують значно більше цікавих і перспективних проектів.

Село — візитна картка України як аграрної держави, яка впевнено виходить на зовнішні ринки. Аби зміцнювати позиції нашої країни у світі, кожен має зробити свій вклад. МХП, як представник соціально відповідального бізнесу, дбає про побудову міцного фундаменту держави й інвестує сотні мільйонів гривень у втілення соціальних ініціатив українців у регіонах. Торік компанія спрямувала 110 млн грн і продовжує рух в цьому напрямку, зокрема, активно підтримує сільське підприємництво задля зміцнення громад та розвитку перспективних напрямів бізнесу з оптимальним використанням ресурсів краю та залученням тамтешніх мешканців.