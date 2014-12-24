Через вчорашній теракт міліція посилила охорону стратегічних об'єктів Маріуполя

Про це повідомив начальник Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

«Йде війна c терористами, у яких немає ні правил, ні принципів. Ми робимо все можливе для захисту наших громадян. Всього для охорони Маріуполя задіяні близько 300 чоловік особового складу міліції щодня. Також для цілодобового патрулювання створено вісім груп швидкого реагування на позаштатні ситуації»,- написав він.

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В першу чергу цілодобова охорона була встановлена на автомобільних мостах. За словами Аброськіна, під охороною міліції зараз знаходяться - 10 насосних станцій, 5 підстанції, 9 автомобільних мостів, лікарні і ще цілий ряд стратегічно важливих об'єктів.

До охорони залучили також підрозділи полку "Азов" Національної гвардії України.