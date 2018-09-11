Стало відомо про стан вчительки, на яку напав школяр
З'явилися дані про стан вчительки, на яку напав школяр в Києві.
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Як повідомляє ТСН, викладач зараз перебуває у важкому стані. У неї важка травма голови і пробиті легені.
Школяр спочатку вдарив її стільцем по голові, а після завдав ударів ножицями в спину. На даний момент їй зробили кілька операцій, її стан оцінюють як важкий.
Учень, який напав на вчительку, в класі був новеньким. В Київ він разом з батьками приїхав з Івано-Франківської області. Хлопця теж госпіталізували, він у важкому психологічному стані. Мати учня коментарів не дає.
З класом, на уроці якого стався цей інцидент, працює психолог.
Як повідомляв УНІАН, у Києві учень 8 класу завдав вісім колотих ран вчителю інформатики за те, що вона поставила йому "прочерк". Інцидент стався в спеціалізованій школі №94.