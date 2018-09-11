Антикорупційні організації вимагають від НАЗК розслідувати діяльність голови ФФУ Павелка

Від НАЗК вимагають розібратися з ймовірною корупцією у ФФУ.

Активісти антикорупційних організацій провели мітинг з вимогою від НАЗК та його директора Олександра Анатолійовича Мангула провести розслідування у справі про ймовірну корупцію та конфлікт інтересів у голови ФФУ Андрія Павелка.

Активісти нагадали, що ще 11 травня у Нацагентстві із запобігання корупції вирішили перевірити декларацію Павелка Андрія Васильовича.

Вони зауважили, що Андрій Павелко не лише президент ФФУ і народний депутат, а й голова бюджетного комітету Верховної Ради та висловили переконання, що відносно НАЗК чиниться тиск з боку голови Федерації футболу України і саме через це антикорупційний орган зволікає у вирішенні питання стосовно передачі протоколів до відповідних органів.

"У нас на даний час є низка вимог,одна із яких – передача 11 протоколів з виявленими корупційними правопорушеннями щодо Андрія Павелка, до суду або ж до НАБУ та притягнення винних до відповідальності, іншим не менш вагомим бажанням є поспілкуватись із головою НАЗК паном Мангулом який постійно робить вигляд, що активістів під НАЗК не існує", - говориться у зверненні активістів.

"Також хочемо додати, що нам стало відомо про те що голова НАЗК, не вніс у свою декларацію за 2017 рік інформацію стосовно польоту у Францію та відвідини матчу Україна – Німеччина, який відбувся 12.06.2016 року у м.Ліль, Франція.

Хочемо додати, що у червні Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування про можливу корупцію у ФФУ при будівництві футбольних полів, у матеріалах справ також фігурує прізвище президента ФФУ Андрій Павелко.

Розслідування стосується «можливої корупції при будівництві футбольних полів зі штучним покриттям, які закуповувались за бюджетні кошти».

Розслідування детективами НАБУ розпочалось після скандальних матеріалів розміщених у різних ЗМІ.

Зокрема, в травні 2018 року в сюжетах різних інформаційних агентств йшлося, про маніпуляції з отриманням бюджетних замовлень на виготовлення штучних покриттів для футбольних майданчиків комерційним заводом.

В матеріалах разслідування журналісти повідомляли, що Міністерство регіонального розвитку прописало такі вимоги для закупівлі штучної трави, під які в Україні підходить тільки ТОВ «ФФУ Продакшн».

У 2016 році громадська організація «ФФУ», очолювана Павелком, зареєструвала ТОВ «ФФУ Продакшн», яке у 2017 році під Києвом відкрило завод по виробництву штучного покриття для футбольних полів", - говориться у зверненні активістів.

На акціі вони також заявили, що очікують публічного звіту від Мангула, щодо затримки у вирішені питання щодо протоколів виписаних по Павелку.

Також вимагається дати чіткі пояснення причини затримки цих протоколів більш ніж на два місяці, оскільки відстрочку НАЗК може взяти тільки на один місяць.

Завершуючи акцію, активісти повідомили, що залишають за собою право на початок безстрокової акції під стінами Національної агенції із запобігання корупції, до вирішення вищевказаних вимог.