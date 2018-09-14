Юрій Голик: У Дніпрі відбудеться наймасштабніший книжковий фестиваль Book Space

Фестиваль пройде на декількох майданчиках: в будівлі Дніпропетровської ОДА, в Парку ракет і сквері Героїв.

З 28 по 30 вересня у Дніпрі пройде міжнародний книжковий фестиваль Book Space, в якому візьмуть участь понад 60 видавництв і 80 авторів з усього світу. Організатори фестивалю - Дніпропетровська обласна та міська адміністрації, а також програма «Культурна столиця».

Радник губернатора Дніпропетровської області Юрій Голик та арт-директор фестивалю Вікторія Наріжна під час прес-конференції повідомили, що захід включатиме в себе книжкові ярмарки, презентації літературних новинок, поетичні читання, виставки, лекції, музичні виступи та спілкування з авторами з різних куточків світу.

Фестиваль пройде на декількох майданчиках: в будівлі Дніпропетровської ОДА, в Парку ракет і сквері Героїв. Музичну сцену розмістять в саду Музею українського живопису. Кожен фестивальний день завершуватимуть концерти груп DZ'OB, Quarpa і джазового проекту Мар'яни Савки «В саду».

Таку назву фестивалю - Book Space - вибрано з тієї причини, що Дніпро завжди грав провідну роль в освоєнні космосу, і тепер у організаторив виникло бажання зіграти таку ж роль в «космічних книжкових технологіях».

«Ми хочемо популяризувати читання, прищеплювати любов до книг. У держустановах і школах по всій області ми вже давно встановлюємо бук-кросинги і даруємо книги - це вже добра традиція, яка почалася з ДніпроОГА», - зазначив Юрій Голик.

За словами Голика, майбутній фестиваль буде масштабніше, ніж подібні заходи в інших містах України.

На книжковий фестиваль Book Space приїдуть видавці та автори з України, Франції, Польщі, Данії, США, Німеччини та інших країн. Серед гостей - підприємець і письменник Гарік Корогодський, письменниці Оксана Забужко та Ірена Карпа, поет-сатирик Андрій Орлуша. З США приїде історик, професор Гарвардського університету Сергій Плохій, з Франції - історик і письменник Андре Рош.

«У нас будуть дитяча, військова, поетична, історична, освітня програми. Більшість українських і зарубіжних гостей візьмуть участь в центральній програмі «Трансформація» - будуть різні дискусії, презентації книг і кінопокази», - розповіла арт-директор фестивалю Вікторія Наріжна.

Вона також повідомила, що на фестивалі будуть організовані лаунж-зони і фудкорти. Вхід безкоштовний. З програмою можна ознайомитись тут.