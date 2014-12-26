Понад 600 тисяч осіб в Криму залишилися без світла
Увечері 25 грудня понад 600 тис. кримчан залишаються без світла.
Про це повідомляє Новое время з посиланням на сайт Міністерства енергетики Росії.
"Станом на 20:00 без електропостачання залишаються: в Республіці Крим - близько 493 тис. осіб...; у м. Севастополь - близько 115 тис. осіб...(всього близько 608 000 чоловік, 300 МВт)", - повідомляють у відомстві.
Міненерго РФ повідомляє, що ситуація у них перебуває на особливому контролі та проведено засідання штабу з забезпечення безпеки електропостачання. Чому контроль досі не забезпечив кримчан світлом, не уточнюється.
Читайте такожУкраїна відновила електропостачання Криму, але просить дотримуватися лімітів
Нагадаємо, в окупованому Росією Криму різко знизилася власна генерація електроенергії через дві аварії на теплоелектростанціях.
Раніше повідомлялося, що 25 грудня з 12:00 у Криму відбудеться чергове тотальне відключення енергопостачання.