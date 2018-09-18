На Харківщині чиновники зі стрічкою та короваєм відкрили зупинки та сміттєві баки (фото, відео)

Зупинки та контейнери для сміття - це проект-переможець обласного конкурсу.

У селі Пільна Вовчанського району Харківщини керівники району урочисто повідкривали автобусні зупинки та сміттєві контейнери.

Як йдеться в сюжеті ТСН, на заході були хліб-сіль, перерізання стрічки та сумні школярі в зелених хустинках. Районна влада після урочистостей ще й на сайті райадміністрації відзвітувала про це облаштування: "7 майданчиків для збирання твердих побутових відходів, встановлення 3 зупинок для очікування пасажирського транспорту та ремонт і дизайнерське оформлення 2 зупинок".

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Зупинки та контейнери для сміття - це проект-переможець обласного конкурсу, розповідає Пільнянська сільська голова Ольга Комих.

А от урочиста церемонія відкриття бюджетам не вартувала ні копійки.

"За свої власні кошти, я звикла до такого. Коровай - 95 гривень, рушник я не знаю, 50 десь", - каже Ольга Комих.

Вона запросила журналістів на екскурсію. Показала, чим пишається – одну із семи точок збору сміття. У селі сподіваються на ньому заробляти – здаватимуть на переробку.

Зупинку громадського транспорту сільська голова сама фарбувала. Каже, обурена реакцією соцмереж: "Усім людям, які усе це припіднесли, я б хотіла сказати, приїжджайте до нас, в очі мені, моїм людям скажіть, чого такий резонанс пішов, що вам тут не подобається".

Проект-переможець має назву "Автобуса чекаю – селом любуюсь і від радощів співаю!". Щоправда, як з'ясувалось, автобус тут бачать раз на місяць. Його викликають, коли людям треба поїхати до райцентру. Але все одно чиновникам із району тут радіють. Кажуть, так є хоч якась надія відремонтувати дорогу до села.

Першовідкривач зупинок - голова Вовчанської райдержадміністрації – у відпустці. Телефоном розповідає, приїжджав дивитись, як у школі змінили вікна та котел. А решта відкриттів – за компанію.

Ну, а в Пільній уже запрошують усіх у гості. На відкриття чергового проекту-переможця обласного конкурсу. Наприкінці жовтня тут запустять вуличне освітлення.