"Я звик перемагати": Сенцов попросив менше його жаліти, а повідомляти більше інформації

Зазначається, що режисер отримує по 10-15 листів у тиждень, і просить писати йому більше про те, що відбувається в світі.

Український політв'язень режисер Олег Сенцов звернувся до всіх, хто пише йому листи. Про це написала російська правозахисниця Тетяна Щур у Facebook.

Згідно з повідомленням, режисер отримує по 10-15 листів у тиждень, і просить писати йому більше про те, що відбувається в світі.

У першій частині листа, датованого 17 вересня, Сенцов дав вказівки своїм колегам про постановку фільму по своїй п'єсі "Номери". У другій частині він звернувся до всіх, хто йому пише, з проханням писати конкретно про те, що відбувається.

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"Так я отримую досить листів. В основному 10-15 на тиждень. Але в основному це схоже на стогін від якогось одноманітного флешмобу, в тому числі й зарубіжного. З іншого боку, мені важливіше, щоб щось відбувалося, ніж самому знати про це. Дія важливіша інформації про неї", - написав Сенцов.

"Не ображайтеся на мене, якщо я буваю прискіпливий і різкий. З собою я ще більш жорстокий, повірте. Просто без такого конкретного підходу та конкретних цілей не буде конкретних результатів, а я звик робити все добре, від малих питань до великих, і звик перемагати!" - підсумував режисер.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України підтримала проект №9040 про заяву в Норвезький Нобелівський комітет щодо висунення українського режисера, ув'язненого в колонії РФ, Олега Сенцова на отримання Нобелівської премії миру.