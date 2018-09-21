У Росії помер водій-українець, госпіталізований після ДТП з автобусом

Ще троє українців залишаються у лікарні, один з них - у реанімації у важкому стані.

У Росії помер український водій, госпіталізований разом з п'ятьма українцями після дорожньо-транспортної пригоди у Воронезькій області.

Про це у коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

"Водій мікроавтобусу Opel, громадянин України, який отримав під час ДТП важку черепно-мозкову травму, перебував у комі і після шестигодинної операції сьогодні помер", - сказав дипломат.

Читайте такожЗайцева розгнівала мережу змінами у зовнішності (фото)

За його словами, тіло водія направлено на судово-медичну експертизу. Родичі померлого вже прибули до лікарні.

"Двоє громадян після отримання необхідної медичної допомоги у супроводі родичів залишили лікарню. Їм була надана відповідна допомога. Їх виписали", - додав Погорельцев.

Він уточнив, що один громадянин отримав закритий перелом ноги, забиття гомілки, а інший - струс мозку.

Погорельцев зауважив, що ще троє українців перебувають у лікарні, один з них - у важкому стані у реанімації.

Дипломат повідомив, що українські консульські посадові особи готові надати сприяння у репатріації тіла померлого. Департамент консульської служби МЗС та Посольство тримають ситуацію на контролі. "Із заступником головного лікаря та начальником слідчого відділу місцевої поліції консулами досягнуто домовленості про подальшу координацію заходів", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня на автодорозі місцевого значення Ліски - Острогозьк зіткнулися автомобіль Opel з українським номерним знаком та автобус з російським реєстраційним номером. Внаслідок ДТП було госпіталізовано шістьох українців.

Всі постраждалі громадяни України є жителями тимчасово окупованої території Луганщини.