На Ланжероні сталися сутички між поліцією і активістами, які зносили паркан на будмайданчику (фоторепортаж)

На місце прибуло багато поліцейських, у тому числі спецпідрозділ, співробітники якого були при повній екіпіровці. Активісти кинули у правоохоронців петарди, на що вони відповіли сльозогінним газом.

Сьогодні в Одесі на узбережжі Чорного моря біля дельфінарію «Немо» близько 200 активістів знесли паркан на будівельному майданчику, де зводиться висотний будинок.

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Як передає кореспондент УНІАН, представники ВО «Автомайдан», ВО «Свобода», партії «Національний корпус», громадських організацій «Сокіл», «Небайдужі» та інших прийшли на Ланжерон, де, за їхніми словами, замість рятувальної станції будується новий висотний готель ТОВ «Нерум», що володіє розташованим тут дельфінарієм «Немо».

Активісти заявили, що неодноразово зверталися до відповідних інстанцій з заявами про незаконність будівництва, але жодної реакції не було.

Зокрема, за словами представника «Національного корпусу», замовники будівництва, серед яких депутат Одеської міськради Андрій Кисловський, поки численні скарги вивчаються в прокуратурі, побудують багатоповерховий готель, і потім «вже жодна постанова прокуратури цей незаконний готель не зруйнує».

Активіст заявив, що сьогоднішня акція - форма протесту проти забудови узбережжя.

Присутні за допомогою кувалд та інших інструментів, а також просто вручну розібрали металеву огорожу навколо будівництва. На будівельному майданчику вони перевернули бетономішалку, вирвали з ґрунту дерев'яні конструкції. При цьому активісти періодично скандували: «Слава - Україні! Героям - Слава!», «Разом і до кінця!», «Один - за всіх і всі - за одного!».

На місце прибуло багато поліцейських, зокрема спеціальний підрозділ, співробітники якого були у повній екіпіровці.

Активісти мали намір підійти до паль будівлі, що будується, щоб обв'язати їх вірьовками і звалити, але правоохоронці вишикувалися перед ними щільним ланцюгом і не дозволили це зробити. Тоді протестувальники почали здійснювати демонтаж із іншого боку будівництва, куди швидко перейшли правоохоронці.

Хтось з боку активістів почав кидати в правоохоронців петарди, поліцейські розпилили сльозогінний газ. Між сторонами сталася сутичка.

Коли ситуація заспокоїлася, протестувальники уламки демонтованого металевого паркану принесли до дельфінарію «Немо», де склали перед входом.

Потім активісти на нетривалому мітингу звернулися до одеситів, заявивши, що місто перебуває «на порозі тотального знищення», і основним фактором перетворення Одеси на «дерев'яні, кам'яні джунглі є забудова узбережжя, масове вирубування дерев і знищення зеленої зони». Вони також звинуватили поліцію в підтримці забудовників.

У відділі комунікацій поліції Одеської області заявили, що правоохоронці прибули на Ланжерон, тому що надійшло повідомлення про мінування будівельного майданчика у дельфінарію «Немо».

«Поліція вжила заходів, щоб не було порушень громадського порядку та сутичок між громадянами. Всі конфлікти, які провокуються групою осіб, локалізовані правоохоронцями на початковій стадії», - заявили в головному управлінні.

У відділі також відзначили, що після отримання анонімного повідомлення про замінування «всі громадяни були евакуйовані». На місці працювали фахівці вибухотехнічного управління, які жодних вибухових пристроїв не виявили.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня в Одесі понад 60 представників організацій «Автомайдан», молодіжного крила ВО «Свобода» - «Сокіл» і «Національного корпусу» вже намагалися розібрати фундамент готелю, що споруджується, на Ланжероні. Їм протистояла група молодих чоловіків, між опонентами сталася сутичка. У конфлікт втрутилася поліція.

Через будівництво в районі Ланжерона в Одесі неодноразово відбувалися акції протесту.