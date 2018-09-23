Перед замахом на вбивство активіст Михайлик вимагав відставки одеських силовиків

Однодумці громадського діяча переконані, що за злочином стоїть влада.

Одеський громадський активіст Олег Михайлик, на якого було здійснено замах, на початку минулого тижня на прес-конференці вимагав відставки начальника ГУ НП в Одеській області Дмитра Головіна і прокурора області Олега Жученка.

Про це повідомляє видання "Бабель" з посиланням на Михайла Кузаконя, голову одеського відділення "Народного Руху України".

Читайте такожОдеський активіст Михайлик, який постраждав від замаху, прийшов до тями

"Це з останнього, що він зробив перед замахом. За цим стоять представники нинішньої влади. Важко сказати хто саме — вони всі дуже тісно пов'язані", - сказав він у коментарі журналістам.

Водночас заступниця голови міського осередку "Народного Руху України" Аліна Радченко зауважила, що останні напади на активістів в Одесі об'єднують два прізвища: мера Геннадія Труханова та "неофіційного хазяїна міста" Володимира Галантерника.

"Олег єдиний з усіх активістів відкрито говорив, що буде балотуватися в мери Одеси", — зазначила вона.

Нагадаємо, замах на убивство одеського громадського діяча Олега Михайлика було скоєно 22 вересня. Його колеги з партії "Сила людей" переконані, що причиною стали антимерські акції проти Геннадія Труханова та боротьба із забудовами в Одесі.