Тимошенко хоче оформити відносини з Газпромом на 5 років

Україна хоче мати з «Газпромом» довгострокові контракти на 3-5 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми хочемо з «Газпромом» мати стратегічні відносини на 3-5 років. Ми продовжуємо довгостроковий процес, щоб укласти довгострокові контракти», - сказала вона.

Також прем`єр-міністр додала, що Україна і Росія «знайдуть взаєморозуміння і вирішать всі питання, і відносини будуть побудовані гармонійно».

Як повідомляв УНІАН, 13 березня «Газпром» і «Нафтогаз України» підписали Угоду про розвиток відносин у газовій сфері. Відповідно до документа, з березня по грудень 2008 року до України буде поставлено центрально- і середньоазіатський газ в обсягу не менш як 49,8 млрд. куб. м за ціною 179,5 дол. за тис. куб. м. Покупцем газу на кордоні з Україною буде НАК «Нафтогаз України». Поставки середньоазіатського газу в січні-лютому в обсягу 5,2 млрд. куб. м будуть повністю оформлені та сплачені за контрактами «РосУкрЕнерго» і «УкрГаз-Енерго».

Додатково до обсягів центрально- і середньоазіатського газу НАК «Нафтогаз України» оформить з «РосУкрЕнерго» контракт купівлі-продажу російського газу, поставленого до України в січні-лютому 2008 року за базовою ціною 315 дол. за тис. куб. м, розрахунки за яким можуть бути здійснені шляхом повернення відповідних обсягів газу.

Крім того, відповідно до Угоди, з 1 квітня 2008 року дочірня або афільована компанія ВАТ «Газпром» щорічно здійснюватиме прямі поставки газу промисловим споживачам України в обсягу не менше 7,5 млрд. куб. м.

Раніше газ промисловим споживачам України поставляло ЗАТ «УкрГаз-Енерго» – спільне підприємство «Нафтогазу України» і «РосУкрЕнерго».