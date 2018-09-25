Фонд Ігоря Янковського нагородив фіналістів VI Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Україна майбутнього»

23 вересня 2018 року в Українському домі на Хрещатику відбулась урочиста церемонія нагородження фіналістів та переможців VІ-го Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО». Наймасштабніше українське дитяче творче змагання вже шостий рік поспіль проводиться за ініціативи та фінансової підтримки Благодійного фонду Ігоря Янковського «Ініціатива заради майбутнього».

Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО» став наймасштабнішим за свою історію. На розгляд журі було надіслано рекордні 1053 роботи юних художників у віці від 5 до 17 років з 23-х областей України та навіть Італії.

«Вітаю усіх з фіналом нашого шостого Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку! Цьогоріч інтерес до конкурсу просто колосальний: нам надійшло, на диво, багато робіт - майже вдвічі більше, ніж зазвичай з майже всіх регіонів України. Фантазія дітей про майбутнє і те, яким вони його бачать, та як були написані роботи просто вражає. Дуже важливо, аби батьки давали дітям більше можливостей робити щось самостійно і не важливо, як це виглядає. Діти - це наше майбутнє, і їм змінювати нашу країну на краще. Мій фонд у свою чергу продовжить займатися цією благодійною справою надалі, й наступного року ми знову вигадаємо щось цікаве», - сказав засновник Благодійного фонду «Ініціатива заради майбутнього» бізнесмен і меценат Ігор Янковський.

До складу експертного журі конкурсу увійшли: Світлана Яценко, мистецтвознавець; Анатолій Звіжинський, мистецтвознавець; Олександра Макарська художниця; Джампьєро Піеріні, італійський художник; Лілія Дорошенко, юна переможниця ІV-го «УКРАЇНА ШЛЯХ ДО МИРУ» та V «УКРАЇНА - ЗЕМЛЯ ТАЛАНТІВ» конкурсу дитячого малюнку.

За підсумками професійного журі було обрано 33-ри призера у 11-ти номінаціях. У віковій категорії від 5 до 7 років фіналістами стали: Владислава Михайлюк (м. Кривий Ріг), Дарина Парохняк (м.Галич, Івано-Франківська обл.), а перше місце посіла Анастасія Ситенко (м. Покровськ, Донецька область,) з роботою «УКРАЇНА МОЇХ УЯВ». У віковій категорії від 8 до 12 років фіналістами стали Софія Рябуха (м. Павлоград, Дніпропетровська область) та Марія Гереджук (м. Коломия, Івано-Франківська обл.), перше місце посів Антон Кошелюк (м. Херсон) з роботою «ІННОВАЦІЙНА УКРАЇНА». Лідерами в найстаршій віковій категорії конкурсу для вікової групи від 13 до 17 років стали Дарія Варава (м. Полтава), Олександр Цанько (с. Юрівка, Київська обл.), головний приз та перше місце отримала Любов Власова (м. Конотоп, Сумська обл.) за художню роботу «ЗБЕРЕЖЕМО ТРАДИЦІЇ У ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ, БО БЕЗ МИНУЛОГО НЕМАЄ МАЙБУТТЯ».

Традиційно, всі учасники VІ-го Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО» отримали почесні дипломи від організаторів, а фіналістів нагородили чудовими художніми наборами для подальшого розвитку. Переможці VІ-го Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО» отримали путівки до дитячого табору «Едельвейс» для творчо-оздоровчого зимового відпочинку.

Слід відзначити, що з 23 вересня по 5 жовтня в Українському домі відкрито унікальну художню експозицію сотень робіт фіналістів та переможців конкурсу.

На завершення організатори почастували дітей солодощами та кольоровими бургерами. Фонд Янковського також підготував креативні майстер-класи, а ще відвідувачі заходу мали змогу створити унікальні картини у віртуальній реальності.