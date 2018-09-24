У поліції заявили про "певні напрацювання" для розкриття нападу на одеського активіста Михайлика

Перший заступник глави Нацполіції відмовився розголошувати деталі, щоби "не нашкодити слідству".

У слідства є певні напрацювання, які повинні привести до розкриття нападу на громадського активіста, керівника Одеської міської організації партії "Сила людей" Олега Михайлика.

Про це заявив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін під час оперативної наради в Одесі, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"На місці події відразу працювала слідчо-оперативна група, керівництво Національної поліції в Одеській області та СБУ. Після збору інформації відразу було висунуто декілька версій події, наразі їх відпрацьовують слідчі. Вже є певні напрацювання, які повинні привести до розкриття цього злочину, але поки їх не будемо розголошувати, щоб не нашкодити слідству", - сказав Аброськін.

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За його словами, голова Нацполіції Сергій Князєв вирішив провести в Одесі оперативне відпрацювання, залучаючи до цього всі оперативні підрозділи кримінального блоку Нацполіції.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 22 вересня в поліцію надійшла інформація про те, що в центрі Одеси зловмисники стріляли у відомого активіста, керівника Одеської міської організації партії "Сила людей" Олега Михайлика. Він отримав проникаюче вогнепальне поранення в плече і в область грудної клітини. За даними медиків, стан потерпілого наразі стабільний, але кулю, що застрягла в грудній клітці, вирішено поки що не витягувати. В МВС повідомляють, що активіст знаходиться в лікарні, його стан стабільно тяжкий.

Правоохоронці розглядають п'ять версій замаху на громадського діяча. Перша версія пов'язана з громадською діяльністю, друга - з будівництвом житлового комплексу «Золотий берег» (активіст очолював громадську організацію «Захист прав інвесторів новобудов і власників житла «Праве діло», яка, домагаючись завершення будівництва об'єкта, проводила акції протесту). Третя версія пов'язана з авторинком «Успіх» - громадський діяч активно виступав проти нових власників ринку. Четверта версія - особистісні стосунки, п'ята - злочин скоєно невстановленими особами з хуліганських спонукань.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ситуацію в Одеській області, зокрема, із нападами на активістів, буде проаналізовано на спільній координаційній раді правоохоронців у першій декаді жовтня.

Водночас заступник директора Департаменту комунікацій МВС України Вікторія Навроцька повідомила, що в Одеській області з 25 вересня розпочинається оперативне відпрацювання, створюється постійна моніторингова група щодо роботи громадських організацій, також, в рамках посилення заходів безпеки, в регіоні працюватимуть спільні групи патрулювання співробітників поліції і військовослужбовців Національної гвардії України.