Українці найбільше довіряють волонтерам і військовим-добровольцям, а найменше - судам і ГПУ

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного на замовлення ZN.UA Київським міжнародним інститутом соціології.

Ми попросили респондентів оцінити за 10-бальною шкалою довіру або недовіру до ряду владних і громадських інституцій. У запропонованій шкалі 1 бал - "зовсім не довіряю", а 10 балів - "цілком довіряю". І виявилося, що найвищим рейтингом володіють не Верховний головнокомандувач, не прем'єр-міністр, не Кабінет міністрів і не Міноборони. Більш за все люди довіряють волонтерам - 7,3 бала з 10.

Абсолютну, десятибальну довіру до волонтерів відчуває 22,6% громадян України. У Херсоні цей показник досягає 45%. На Галичині - 44. У Чернівцях - 38%. А от у Харківській області лише 9% і 6 - в Донецькій, в той час як в тривожній Одеській - 18%. Зовсім не довіряє волонтерам у нашій країні лише близько 5%. Таких на Сході і Півдні по 7%, а в Донецькій - 12,8%.

На другому місці в рейтингу довіри українців - добровольчі батальйони - 7 балів. І кожен четвертий житель країни має до них повну довіру - 41,7% на Заході; 27 - у Центрі; 22 - на Півдні; 15 - на Сході і 4,1% на Донбасі. Повністю не довіряють батальйонам 34,6% жителів Донецької області; 27 - Херсонщини і 2 - Галичини. Але що цікаво, негативний показник не зашкалює в Харківській та Одеській областях - 14,4 і 13% відповідно.

Цікаво, що абсолютна довіра до батальйонів (24,5%) в три рази перевищує абсолютну довіру до президента країни - 8,3%.

Відразу за батальйонами в рейтингу рівня довіри - церква - 7 балів. Однак повністю їй довіряють 19,3%. Традиційно на Заході таких 35,3%. На Півдні - 18,4. У Центрі - 16,8. На Сході - 9,8 (в першу чергу за рахунок Харківщини, де абсолютна довіра становить лише 3,2%). А от на Донбасі повністю довіряє церкві 11,5%.

Всього по країні абсолютно не довіряють цьому інституту лише 7,5%. При цьому на Заході таких - 2,5. У Центрі - 3,2. А на Донбасі - 10,5%.

На четвертому місці - армія. 6,4 бали. На 10 балів української армії довіряють 16,7%. Це на третину менше, ніж батальйонам.

П'ята позиція - у громадських організацій. Так само 6,4 бали. Однак повну довіру до активістів громадянського суспільства відчуває 11%. А недовіру - 2,4. Саме низька довіра до громадських організацій на Сході і Півдні країни - 9,2 і 12,3% відповідно.

На шостому місці - президент України, Верховний головнокомандувач. 5,3 бала. Нагадаємо, що Петру Порошенку довіряє 8,3%, зовсім не довіряють - 14,3%.

На сьомому місці - прем'єр-міністр України. Довіру до Арсенія Яценюка громадяни країни оцінили в 5,2 бала. На етапі ще неповного усвідомлення радикальних нововведень уряду 7,5% респондентів надали Яценюку повну 10-бальну довіру. А 16% відзначили варіант - "зовсім не довіряю". Найвища підтримка серед тих, хто абсолютно довіряє, у прем'єра, зрозуміло, на Заході країни -- 12,7%. 8,8% - в Центрі. 6,9 - на Півдні. 3,5 на Сході і 1,4% - на Донбасі. І, відповідно, навпаки - концентрований антирейтинг на Донбасі - 29,4%. На Заході він становить 5,7%.

На восьмому місці - ЗМІ - 5,1 бала. Якщо після Майдану ЗМІ входили до трійки інститутів, яким виявлялася найвища довіра, то сьогодні ми змушені відзначити падіння авторитету. Засоби масової інформації у своїй більшості змішалися із засобами масової пропаганди. З цієї причини абсолютно довіряє ЗМІ лише 2,4% українців. На Заході таких - 4%. На Донбасі - 0,3. Абсолютна недовіра, оцінена в 1 бал, більш виразна: 11% - по країні. 4,4 - на Заході; 4,8 - у Центрі; 15,8 - на Сході; 20,7 - на Півдні; 21,2% - на Донбасі.

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На дев'ятій позиції - Кабінет міністрів України з показником довіри в 4,7 бала з 10. Уряду повністю довіряє 4% українців. Від 6% - в Центрі, до 1% - на Донбасі. Абсолютно не довіряє українському уряду 15% громадян. Кожен третій з них проживає на Півдні; кожен четвертий - на Донбасі; кожен п'ятий - на Сході.

На десятій позиції - Верховна Рада - 4,5 бала. 16,3% українців зовсім не довіряє Верховній Раді. Лідер скептиків Південь - 34,7%. За ними Донбас - 27,6. Схід - 21,8. Захід - 9,2. І обережний Центр - 7,1%. Повністю ж, на 10 балів, парламенту довіряє тільки 3% громадян. Від 0,5 - на Донбасі до 4,4% - на Заході.

На одинадцятому місці - СБУ - 3,8 бала. Повністю довіряє спецслужбі всього 2% населення.

На дванадцятому місці - МВС - 3,4 бала. Кожен п'ятий українець - 24,8% - зовсім не довіряє Міністерству внутрішніх справ. 39,3% з них - жителі півдня. Кожен четвертий - живе на Сході, Донбасі і Заході. І лише 18,3% ментоненавистников проживає в Центрі. Що стосується абсолютної довіри, її відчуває півтора відсотка громадян. Від 0,1% - на Донбасі до 2,6 - в Центрі.

На тринадцятому місці - Генеральна прокуратура - 3,3 бала з 10 можливих. Повна недовіра - 28%. Повна довіра - 1,4%.

І завершують рейтинг народної довіри ті, хто повинен був його очолювати. Ті, від кого залежить захист права громадян на справедливість - суди. 3 бали. Зовсім не довіряє людям у мантіях 32% українців: 47 - на Півдні; 41 - на Заході; 27,6 - на Сході; 27 - на Донбасі і 25,5% - в Центрі. Ось таку "Європу" показав соціологічний розтин. 10 балів довіри вітчизняним суднам виставив лише 1,6% опитаних. Від 0,3 - на Донбасі до 2,3% - в Центрі.

Дослідження "Думки і погляди населення України: Грудень 2014 року" проводилося на замовлення ZN.UA Київським міжнародним інститутом соціології 4-19 грудня 2014 року. У ході дослідження було проведено 3035 інтерв'ю з дорослими жителями України, які проживають у 179 населених пунктах України.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, яка контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки не перевищує 1,8%.