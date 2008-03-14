Збори акціонерів «Укртатнафти» не відбулися

Збори акціонерів Кременчуцького нафтопереробного заводу – ЗАТ «Укртатнафта», намічені на сьогодні, не відбулися через відсутність кворуму.

Як повідомили УНІАН на підприємстві, це зафіксовано в протоколі Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з протоколом (див. нижче), ніхто з акціонерів не реєструвався для участі у зборах.

Як повідомляв УНІАН, голова правління ЗАТ «Укртатнафта» Павло ОВЧАРЕНКО 13 березня заявив, що збори акціонерів «Укртатнафти», призначені на 14 березня, не відбудуться, оскільки існує заборона одного з районних судів України на його проведення.

Водночас група осіб намагалася провести збори акціонерів, не зважаючи на те, що на проведення цих зборів існує судова заборона.

Про це УНІАН повідомив юрист ЗАТ «Укртатнафта» Валерій КОРНЕЛЯК.

За словами юриста, «депутат від БЮТ Сергій ПАШИНСЬКИЙ із фальшивою довіреністю на участь у зборах акціонерів, виданою нібито від імені уряду України, фактично намагається здійснити рейдерське захоплення Кременчуцького нафтопереробного заводу – ЗАТ «Укртатнафта». С.ПАШИНСЬКОГО супроводжують два автобуси з невідомими особами.

Водночас, за словами юриста, внутрішні війська охороняють підприємство, сили МВС підтримують порядок на території "Укртатнафти".

Як повідомив С.КОРНЕЛЯК, у даний момент на підприємстві перебуває міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН, який має дійсну довіреність від уряду України на участь у сьогоднішніх зборах акціонерів.

Також на підприємстві перебувають представник НАК «Нафтогаз України» Вадим ЧУПРУН, представник Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку та представники міноритарних акціонерів.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Укртатнафта» створено в 1994 році відповідно до указів президентів України й Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

61,346% акцій "Укртатнафти" належать державі й передані до статутного фонду НАК «Нафтогаз України», 28% - Міністерству майна та земельних ресурсів Татарстану (в жовтні 2006 року передані в довірче управління ВАТ "Татнефть"), 8,6% - компанії «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акцій володіє ТОВ «Корсан», афільоване з групою «Приват».