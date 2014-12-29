За рік майже на 20% зросла кількість осіб, які ідентифікують себе як громадяни України – опитування
За рік майже на 20% зросла кількість населення, яке ідентифікує себе як громадяни України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, які озвучила директор Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» Ірина Бекешкіна сьогодні прес-конференції в Києві.
За її словами, за останній рік, з грудня 2013-го року по грудень 2014 р., майже на 20% зросла кількість населення, яке в першу чергу ідентифікують себе як громадяни України, – з 54% до 73%.
Читайте такожПонад 40% українців готові терпіти тимчасове зниження рівня життя - опитування
Відповідно зменшилася кількість тих, хто першочерговою своєю характеристикою вважає приналежність до місця проживання – міста, села чи регіону.
Опитування було проведене фондом ”Демократичні ініціативи” та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова з 19 по 24 грудня у всіх регіонах України, окрім Криму. Було опитано 2008 респондентів старше 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.