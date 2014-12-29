За рік майже на 20% зросла кількість осіб, які ідентифікують себе як громадяни України – опитування



Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, які озвучила директор Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» Ірина Бекешкіна сьогодні прес-конференції в Києві.

За її словами, за останній рік, з грудня 2013-го року по грудень 2014 р., майже на 20% зросла кількість населення, яке в першу чергу ідентифікують себе як громадяни України, – з 54% до 73%.

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Відповідно зменшилася кількість тих, хто першочерговою своєю характеристикою вважає приналежність до місця проживання – міста, села чи регіону.

Опитування було проведене фондом ”Демократичні ініціативи” та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова з 19 по 24 грудня у всіх регіонах України, окрім Криму. Було опитано 2008 респондентів старше 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.